Lange Kratzer im Lack, Außenspiegel abgetreten: Grober Vandalismus in Geretsried

Am Wochenende hat ein unbekannter Täter gleich mehrere Autos in Geretsried beschädigt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Geretsried – In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bisher unbekannte Täter im Stadtgebiet Geretsried mehrere Pkw. Ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro entstand an einem blauen Dacia. Das Auto stand zum Tatzeitpunk am Martin-Luther-Weg. Mit einem langen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fand der Besitzer das Auto vor. Die dafür verantwortliche Person ist bisher unbekannt.

An der Wallensteinstraße wurden gleich zwei Fahrzeuge das Ziel von Vandalen. Ein blauer Ford Fiesta verlor offenbar durch einen Tritt den linken Außenspiegel. Auf die gleiche Weise ist der Kennzeichenhalter eines grauen Ford Kleintransporters vom betreffenden Fahrzeug abgebrochen worden. Die Schadenssumme beläuft sich hier auf schätzungsweise 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf Tathergang oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Geretsried, Telefon 0 81 71/9 35 10, in Verbindung zu setzen.

