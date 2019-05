Lapidare Antworten: Richterin rüffelt Geretsrieder Masskrug-Werfer

Weil er während einer Sonnwendfeier einen Masskrug auf einen Polizisten warf, muss sich ein 19-jähriger Geretsrieder vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.

Geretsried – Es war nicht zuletzt die Wortwahl von Mehmet V. (Name geändert), die die Vorsitzende Richterin am Dienstag ein ums andere Mal empörte. Mit Freunden hatte sich der 19-jährige gebürtige Geretsrieder in jener Juni-Nacht 2018 während der Sonnwendfeier der Egerländer Gmoi in seiner Heimatstadt betrunken. Als es zu Tumulten kam, wurde die Polizei zum Fest des Vertriebenenvereins gerufen. Um kurz nach ein Uhr nachts beschimpfte eine Gruppe Jugendlicher die Beamten lautstark. Worte wie „scheiß Cops“ fielen.

Erst fallen Beleidigungen, dann fliegt der Masskrug

Mehmet V. räumte vor dem Münchner Landgericht auf Nachfrage ein, „Bullenschweine“ gerufen zu haben. Die Polizisten forderten die Störer eindringlich auf, ihr Bier auszutrinken und das Festgelände zu verlassen. Ein Beamter sprach den betrunkenen Mehmet V. an – jedoch „zu laut“, wie dieser befand. Er habe sich von der Polizei angegriffen gefühlt. „Dann habe ich halt einen Masskrug geworfen“, sagte der wegen versuchten Totschlags angeklagte Mann am Dienstag während der Verhandlung lapidar, was die Richterin wütend machte. Sie rüffelte den jungen Mann, warum er so rede, als habe er „gerade einen Hund gestreichelt“. Dann fragte sie: „Wenn Ihr Vater sie schimpft, weil sie zu viel trinken. Werfen Sie dann auch einen Masskrug auf ihn?“

Er habe niemanden „tödlich verletzen wollen“, sagte Mehmet V., griechischer Staatsbürger und nach eigener Aussage Moslem. Der Bierkrug traf den Polizisten aus ein bis zwei Metern Entfernung mit erheblicher Wucht. Laut Anklage warf V. den gläsernen massiven Krug „mit Tötungsabsicht“ in Richtung des Beamten. Er habe von der Seite gezielt in Richtung Kopf und Oberkörper des Polizisten geworfen. Das Opfer stürzte und wurde, wie der Staatsanwalt an diesem ersten Prozess ausführte, vom Krug an Schulter und rechtem Oberarm getroffen – zum Glück nicht lebensgefährlich. Die Anklage wirft V. versuchten Totschlag vor, weil er trotz seines Rauschs um die Gefahren einer solchen Tat gewusst habe.

Angeklagter prahlt kurz nach der Tat vor Freunden

Der Deutsch-Grieche, der nach eigener Aussage vor dem Fest gekifft und jede Menge Kräuterschnaps und Whisky getrunken hatte, gestand die Tat weitgehend. Von seiner ersten Aussage bei der Polizei, nur auf die Füße gezielt zu haben, rückte er am Dienstag zumindest zwischenzeitlich ab. Er betonte jedoch, er habe keinesfalls den Kopf treffen wollen. Zeugen zufolge prahlte er damals mit der mutmaßlichen Tat. Einem Bekannten soll er etwa per WhatsApp geschrieben haben: „Denen haben wir es gezeigt. Ha, ha.“ Mehrfach versicherte Mehmet V. nun, das Geschehene tue ihm leid. Dem verletzten Polizisten schrieb er einen Entschuldigungsbrief. Der junge Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Seine in Geretsried gut integrierte Familie saß im Gerichtssaal, einzelne Mitglieder brachen mehrfach in Tränen aus.

Der junge Mann war in der Vergangenheit zweimal wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Er räumte ein, ein Aggressionsproblem zu haben. Ein Anti-Gewalt-Training war zuletzt erfolglos geblieben. Als Heranwachsender kann V. sowohl nach dem Jugend- als auch nach dem Erwachsenstrafrecht verurteilt werden. Im letzteren Fall droht ihm eine hohe Haftstrafe. Der Prozess wird fortgesetzt.

