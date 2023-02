Lautstark und zottelig: Geretsrieds Geisterjäger sorgten für närrische Stimmung

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Bei frühlingshaften Temperaturen genoss das Clowns-Pärchen zwischen den Feiernden ein kühles Helles. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach drei Jahren Pause ziehen die Geretsrieder Urzeln wieder durch die Innenstadt – inklusive einer spektakulären Kunsteinlage.

Geretsried – Bei Kaiserwetter wird Bürgermeister Michael Müller endlich erlöst. Genauer: Eine zottelige Bande vermummter Gestalten befreit nach langer Zeit wieder seinen Arbeitsplatz von bösen Geistern. „Wir bringen Glück in das Haus. Mit Schellen und Peitschen treiben wir den Ärger aus.“ Mit diesem Spruch, Kuhglocken am Hinterteil, grimmigen Masken und Peitschenhieben ziehen über 60 Urzeln in das Rathaus ein und sorgen für eine Menge lärmender Musik und närrischen Spaß.

Lautstark und zottelig: Geretsrieds Geisterjäger sorgten für närrische Stimmung

Seit 37 Jahren besteht in Geretsried die Siebenbürger Faschingstradition des Urzelnlaufs. Peter Wagner, aktueller Chef der Bande, freut sich, den Brauch nach einer längeren Unterbrechung wieder aufleben zu lassen. Zweimal machte Corona, einmal die russische Invasion der Ukraine den Karnevalisten einen Strich durchs Programm. „Es ist schön, zu merken, dass wir trotz der Pause gut ankommen“, sagt Zunftmeister Wagner. 2017 folgte er seinem Vater Horst in das Amt. Dieser ist Mitinitiator des Urzelnlaufs, genauer von dessen Wiederbelebung.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Keine Altersbeschränkung: Die versammelten Teilnehmer des Urzelnlaufs mit Bürgermeister Michael Müller auf dem jüngst fertiggestellten Karl-Lederer-Platz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bestes Wetter für Geretsrieder Urzelnlauf – Siebenbürger Tradition mit besonderem Kunststück

Den Brauch, an Fasching in ein Kostüm mit Maske und schwarzen Zotteln zu steigen und möglichst laute Musikinstrumente zu spielen, erklärt Wagner mit einem Blick auf die Herkunft der Siebenbürger. „Das ist eine Tradition aus Agnetheln, einer Stadt in Rumänien. Lange Zeit gab es keine Urzeln mehr. Dabei stehen eigentlich vier Handwerkszünfte im Mittelpunkt.“ Bisher sei nur die Zunft der Fassbinder bei ihnen vertreten – mit einem spektakulären Kunststück von Wagners Tochter Maria: Auf einem Metallring, mit dem die Fassbinder ihr Endprodukt zusammenhalten, balanciert sie drei volle Schnapsgläser.

Als wäre das nicht genug, wirbelt sie unter Ausnutzung der Fliehkräfte den Ring inklusive Gläser um ihren Kopf und Körper. In der Zukunft will Wagner noch die Zünfte der Schuster, Schneider und Kürschner einbinden. „Jede hat ein eigenes Kunststück. Das wird ein Spaß. Bei einer wird ein auserwählter Urzel für den ganzen Tag in sein Kostüm eingenäht.“

Chef der Rasselbande ist Peter Wagner. Er dirigierte als Zunftmeister den Urzelnlaufs. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Während die Urzeln die Dämonen aus den Rathausgemäuern verjagen, verschwindet auch die einen oder andere Flasche Bier, Sekt oder Wasser vom Buffet. Das haben die Mitglieder des Siebenbürger Traditionsvereins auch dringend nötig. Die schweren Kostüme bringen sie bei 16 Grad und sonnigem Wetter ordentlich ins Schwitzen. Insgesamt sieben Wegpunkte umfasst der Urzelnlauf. Er führt nach der musischen Geisterjagd im Rathaus auf den Karl-Lederer-Platz.

Mit Peitschen und Trompeten: Faschingsfete endet auf Karl-Lederer-Platz

Vom skurril anmutenden Brauch und dem Peitschenknallen angezogen, füllt sich der Platz schnell. „Humor ist der beste Schwimmring auf dem Strom des Lebens“, ruft Bürgermeister Müller den versammelten Faschingsnarren und Schaulustigen zu. Sein hippieskes Kostüm mit blonder Mähne, blumigem Kopfschmuck und kunterbunten Klamotten unterstreicht seine Worte.

Er sei froh, dass Geretsried die fünfte Jahreszeit endlich wieder ohne Beschränkung feiern konnte. Auch baulich passe es heuer besonders gut. Der Karl-Lederer-Platz ist schließlich fertig und bietet für Veranstaltungen wie diese „eine äußerst gute Bühne“. „Man sieht hier, dass die Menschen sich nach Gemeinschaft und Feiern sehnen“, sagt er und verweist auf das zahlreiche Publikum. Davon profitieren auch die Geretsrieder Vereine wie die River Rats, der SV Gelting, die HSG- Handballer: Mit Wurstbuden, Waffelständen und einer Auswahl an diversen Getränken bessern sie in der baldigen Fußgängerzone ihre Vereinskassen auf.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier