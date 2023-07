Hat Pumptrack, Badehaus und Bewegungsparcours ermöglicht: Zwei Millionen Euro EU-Förderung abrufbar

Freuten sich über die Aufnahme in die nächste Leader-Förderphase: (v. li.) Johann Kölbl, Toni Ortlieb, Michael Müller, Dr. Andreas Wüstefeld und Gwendolin Dettweiler. © Hans Lippert

Der Landkreis wurde erneut in das EU-Förderprogramm Leader aufgenommen. Nun steht ein Budget von 1,89 Millionen Euro bereit.

Geretsried – Der Landkreis wurde erneut in das EU-Förderprogramm Leader aufgenommen. Die Abkürzung steht für „Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale; zu Deutsch: Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Die Leader-Aktionsgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen (LAG) hat bereits von 2014 bis 2022 an dem Programm teilgenommen. Jetzt erreichte die LAG das offizielle Schreiben von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, in dem diese zur Aufnahme in die Förderphase 2023 bis 2027 gratuliert.

Dem Landkreis steht ein Budget in Höhe von 1,89 Millionen Euro zur Verfügung. In ganz Bayern sind 135 Millionen Euro abrufbar. In einem Pressegespräch im Geretsrieder Rathaus informierten der Vorsitzende der LAG, Benediktbeuerns Bürgermeister Toni Ortlieb, der zweite Vorsitzende, Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller, sowie LAG-Manager Dr. Andreas Wüstefeld, gleichzeitig Chef des Tölzer Land Tourismus, über das geplante weitere Vorgehen.

Ortlieb blickte auf das bereits Erreichte zurück. Mit Mitteln aus dem ersten Fördertopf – ebenfalls rund 1,9 Millionen Euro – wurden im Landkreis zwölf Projekte verwirklicht. Eines der ersten war der Geretsrieder Bewegungsparcours. Es folgten die Bergrettungswache Bad Tölz, die Demokratie-Werkstatt in der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf, das Badehaus in Waldram und andere. Auch die Surfwelle in Wolfratshausen wäre förderfähig gewesen; das Projekt scheiterte jedoch wie berichtet am hohen Eigenanteil der Stadt.

Womit Vereine, Jugendgruppen, Bürgerinitiativen und andere Organisationen sich künftig bewerben könnten, erläuterte Gwendolin Dettweiler vom Architektur- und Ingenieurbüro Sweco. Sie unterstützt die Leader-Aktionsgruppe als externe Partnerin. Schwerpunkte seien die Stärkung des sozialen Miteinanders, Kultur und Bildung, Umweltschutz und nachhaltiger Tourismus, erklärte Dettweiler. Jeder, der sich mit einem Projekt bewerben will, muss eine ausführliche Beschreibung abgeben. Sie wird geprüft von Leader-Koordinator Johann Kölbl, der am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Rosenheim sitzt.

Großer Bedarf an Gemeinschaftserlebnissen – EU-Förderung übernimmt 50 Prozent der Kosten

Wichtig sei, dass es sich um ein innovatives Vorhaben handle, dass es aus der Bevölkerung komme und dass es die Menschen zusammenbringe, erklärte Kölbl. Insbesondere seit der Corona-Pandemie bestehe ein großer Bedarf an Gemeinschaftserlebnissen. „Viele Wirtschaften sind weggebrochen in den vergangenen Jahren. An ihrer Stelle entstehen Vereins- und Bürgerheime“, nannte Kölbl als Beispiel. Wer unsicher sei, ob eine Idee in Frage komme, könne sich jederzeit an ihn wenden, sagte Wüstefeld. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass der Projektträger 50 Prozent der Kosten selber trägt.

Bei einem Vorhaben, mit dem sich Geretsried bewerben will, ist die Finanzierung bereits gesichert. Der Jugendrat hat wie berichtet den Bau eines Pumptracks auf der Böhmwiese beantragt und vom Stadtrat bewilligt bekommen. Bürgermeister Müller hofft, dass dieser Rundkurs für Mountainbiker, Tretrollerfahrer und Inlineskater ebenso gut angenommen wird wie der 2016 im Stadtwald installierte Bewegungsparcours.

Auch die Stadt Bad Tölz hat ein Jugendprojekt in der Pipeline. Am Girlitzer Weiher soll ein Natur- und Abenteuerspielplatz entstehen. Die Bewerbungen würden meist nach und nach eintrudeln, so Ortlieb. Sie brauchten einen gewissen Vorlauf. TANJA LÜHR

