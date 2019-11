Der Liebste als Diamant: Immer mehr Menschen wählen alternative Bestattungsformen

Die Asche des Verstorbenen zu einem Diamanten pressen oder doch eine Baumbestattung: Die Nachfrage nach Alternativen zur klassischen Bestattung steigt.

Bad Tölz - Wolfratshausen – Mit dem Totensonntag enden am Wochenende die sogenannten stillen Tage zum Gedenken an die Verstorbenen. Anlaufpunkt für viele Hinterbliebenen ist das geschmückte Grab auf dem Friedhof. Doch nicht mehr jeder wählt diesen traditionellen Ort als letzte Ruhestätte.

Die Friedhofskultur von früher, als man regelmäßig die Gräber besuchte, sei in dieser Form bei den jungen Leuten nicht mehr vorhanden, sagt Rudolf Zirngibl. „Die tragen ihre Verstorbenen lieber im Herzen, anstatt jede Woche auf den Friedhof zu gehen.“ Dementsprechend steigt bei dem Bestatter mit Büros in Geretsried und Wolfratshausen die Nachfrage nach Alternativen. Dazu gehört, die Asche des Verstorbenen zu einem Diamanten zu pressen. „Das wünschen sich hauptsächlich Frauen, die ihren verstorbenen Mann als Ring oder an der Kette immer bei sich tragen möchten“, so Zirngibl. Eher kurios: Bei der Weltraumbestattung werden zehn Gramm Asche ins All geschossen. „Aber das wollte bei uns noch keiner“, sagt der Bestatter. Bei Kosten von 15 000 Euro nicht verwunderlich.

Das Bestattungsunternehmen Max Riedl in Bad Tölz bietet ebenfalls alternative Formen der Bestattung an, etwa in der Schweiz, wo die Asche in Wind, Wasser oder Wiese verstreut wird. „Aber so etwas wird bei uns kaum gewünscht“, sagt Geschäftsführer Max Riedl. Bei ihm möchten fast alle klassisch in Sarg oder Urne begraben werden. Auch beim Bestattungsunternehmen Klein mit Kunden in Geretsried und Wolfratshausen sind Bestattungen fernab des Friedhofs eher die Ausnahme. „Ungefähr einmal im Jahr habe ich eine Seebestattung an der Nord- oder Ostsee, und in vielleicht einem Fall möchte jemand Asche zu einem Diamanten verarbeitet haben“, so Inhaber Hans-Dieter Klein.

Doch unter den traditionellen Arten der Bestattung beobachtet Klein einen klaren Trend zur Urne. „In Geretsried habe ich mittlerweile etwa 60 bis 70 Prozent Feuerbestattungen.“ Kleins Erklärung: Diese Beerdigungsform ist günstiger und kommt meist ohne Grabpflege aus. „Außerdem leben viele Leute heute nicht mehr für Ewigkeiten am selben Ort. Beim Urnengrab reicht es, wenn sie einmal im Jahr auf dem Friedhof vorbeischauen.

Ein Blick auf die Friedhöfe im Landkreis stützt die These: So gibt es mittlerweile in Geretsried eine Urnen-Sammelgrabstätte, in Bad Tölz wurden zwei Urnen-Ruhegemeinschaften eingerichtet. Anfang des Jahres entstanden dort 50 weitere Urnenplätze.

Für immer mehr Menschen eine Alternative sind Baumbestattungen. Noch gibt es diese Möglichkeit nicht in der Nähe, doch das soll sich ändern. Die Gemeinde Dietramszell plant wie berichtet einen Bestattungswald auf einem 18 Hektar großen Areal östlich des Waldweihers. „Einige bürokratische Dinge sind noch zu tun. Momentan arbeiten wir am Bebauungsplan“, erklärt Bürgermeisterin Leni Gröbmaier. Im Bestattungswald erinnern Namensschilder an den Baumstämmen an die Verstorbenen. Auch eine kleine Andachtskapelle ist geplant. „Ansonsten wird am Wald nichts verändert, er bleibt nach wie vor für jeden zugänglich“, betont Gröbmaier.

Auf einen Zeitpunkt, wann das Projekt umgesetzt wird, will sich die Rathauschefin noch nicht festlegen. Trotzdem hat die Gemeinde schon viele Anfragen bekommen. „Nicht nur von Bürgern aus Dietramszell.“

