Lieder und Geschichten zur Erinnerung an die Arbeiterbewegung

DGB-Kreisverband

Von Peter Borchers schließen

Der Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds feiert im Hinterhalt diverse Jubiläen mit Songs von Willi Sommerwerk zur Geschichte der Arbeiterbewegung.

Gelting – Mit einer Matinee mit dem Geretsrieder Willi Sommerwerk im Geltinger Hinterhalt gedachte der erst Anfang April neu gegründete DGB-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen kürzlich der Arbeiter- und Betriebsrätebewegung vor rund 100 Jahren.

Klaus Barthel blickte vor dem Konzert kurz auf deren Geschichte und diversen Jubiläen zurück. Den ersten Durchbruch habe es am 7. November 1918 mit der Gründung des Freistaats Bayern gegeben, so der DGB-Kreis-Vize. „Aus den Arbeiterräten, die die seinerzeitige Demokratisierung in die Betriebe und Unternehmen trugen, wurden ab 1919 bis 1933 die ersten von der Weimarer Reichsverfassung legitimierten Betriebsräte“, wird Barthel in einer Pressemitteilung des DGB zitiert. Vor 70 Jahren hätten sich die Gewerkschaften in der Bundesrepublik erneut eine Betriebsverfassung erstreikt, „die erst 1972, also genau vor 50 Jahren, unter Bundeskanzler Willy Brandt im Sinne der Arbeitenden grundlegend modernisiert wurde“.

Lesen Sie auch: Genossen gehen früh in den Wahlkampfmodus

Sommerwerks Lieder im Laufe des Vormittags erinnerten an den weiten Weg der demokratischen Bewegungen seit dem späten 18. Jahrhundert bis zu einem selbstkomponierten Song der Gegenwart, heißt es in der Mitteilung weiter. „Er bettete diesen Teil der Arbeiterkultur jeweils in den geschichtlichen Zusammenhang ein. Nur aus diesem Zusammenhang heraus lässt sich auch deren Aktualität erläutern. Mag die Sprache der Texte heute manchen Zeitgenossen antiquiert, ja manchmal martialisch erscheinen, so war dies stets den Umständen der Zeit, aber auch, wie im sonstigen volkstümlichen Liedgut dem seinerzeitigen Sprachgebrauch geschuldet.“ Sommerwerk habe zudem darauf hingewiesen, dass die Nationalsozialisten die Lieder der Arbeiterbewegung ebenso wie die Volkslieder in ihrem Sinne verfälschten und missbrauchten. „Den Anwesenden an diesem Sonntagvormittag im Hinterhalt gingen Erzählungen und Musik immer wieder sehr nahe“, heißt es in der Mitteilung weiter.

DGB-Kreisvize Barthel lobt den neuen Mindestlohn

Die nicht alltägliche Veranstaltung bot auch Gelegenheit, aktuelle Erfolge der Gewerkschaften zu feiern. Barthel erinnerte an den kürzlich eingeführten Mindestlohn von zwölf Euro, von dem unmittelbar jede sechste Arbeitnehmerin im Landkreis profitiert, bis hin zum taufrischen Tarifabschluss in der Metallindustrie.

Erst einen Tag zuvor hatte ein erfolgreicher metallverarbeitender Betrieb in Wolfratshausen seinen Beschäftigten eine Einmalzahlung von 1000 Euro angekündigt. Die IG Metall hatte mit Warnstreiks im Landkreis unterdessen insgesamt 3000 Euro plus allgemeine Lohnerhöhungen von 8,5 Prozent in den nächsten zwei Jahren erkämpft. „Das ist der Unterschied von Gewerkschaft und Nicht-Gewerkschaft“, so Barthel, hier gehen Lieder und Geschichte nahtlos ineinander über.“

peb

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.