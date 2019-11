Liedermacherfestival: Heimsieg für Georg Unterholzner

Gelungene Auftritte hatte das siebte Geretsrieder Liedermacherfestival zu bieten. Das Publikum hatte einen klaren Favoriten, die Jury entschied aber anders.

Geretsried – Fast schüchtern und etwas verlegen betrat der 25-jährige Musikstudent Georg Unterholzner am Freitagabend als erster von fünf Interpreten die Bühne im Ratsstubensaal. Dann griff er beherzt in die Saiten und sang in bairischer Mundart über seine Großmutter, seine erste Liebe und Kindheitsstreiche. Vier Lieder hatte der Sohn des gleichnamigen Krimi-Autors und Amtsveterinärs Zeit, um die rund 100 Besucher des Liedermacher-Festivals zu überzeugen. Da er einen großen Anhang aus Ascholding dabei hatte und ihn aufgrund seiner Schulzeit am Geretsrieder Gymnasium viele kannten, bekam Unterholzner den lautesten Applaus. Dass er beim abschließenden Publikumsentscheid die Nase vorn haben würde, war eigentlich zu diesem frühen Zeitpunkt schon klar.

Dabei war die Konkurrenz nicht zu verachten. So überzeugte der Heimstettener Ramon Bessel nicht nur durch seine Virtuosität am Klavier, sondern auch durch pointenreiche Texte. Am Ende eines Stückes brachte der spätere Zweitplatzierte sogar einen lautstarken „Preißnjodler“ unter. Etwas melancholischer aber nicht minder beeindruckend präsentierte Tim Köhler aus Breitengüßbach bei Bamberg seine Stücke. Die tiefe Stimme des Oberfranken erinnerte in den besten Momenten an Sven Regener – den Sänger der Berliner Band „Element of Crime“. Mit Geretsried verbindet Köhler Jugenderinnerungen. „Ich besuchte 1993 die Zivildienstschule und ließ mich manchmal im Rollstuhl durch die Stadt fahren“, berichtete er. Bühnenerfahrung brachte er im Vergleich zu dem Dortmunder Fred Ape wenig mit. Der gelernte Krankenpfleger tourt seit vielen Jahrzehnten durch ganz Deutschland und scheut sich in seinen Liedern auch nicht vor klaren politischen Ansagen. Im Stile von Reinhard Mey, Wolf Biermann oder Franz-Josef Degenhardt prangert er die ungerechte Güterverteilung in der Welt an, schimpft auf die FDP oder die Bänker, die bitteschön die Finger von seiner Tochter lassen sollen. Dass die Sparkasse das Liedermacherfestival finanziell unterstützte, kümmerte ihn wenig.

Am Ende erhielt Fred Ape für seinen couragierten Auftritt den Preis der Jury. Das aus Bürgermeister Michael Müller, Kulturherbst-Organisator Günter Wagner und Kulturreferent Hans Ketelhut bestehende Gremium lobte den stimmigen Gesamteindruck des Politbarden. Schwer hatte es dagegen Helga Brenninger. Die aus Dorfen bei Erding stammende Liedermacherin versuchte, mit nachdenklichen Liedern in bairischer Mundart zu punkten, landete am Ende aber nur auf dem fünften und letzten Platz. Wie alle anderen Interpreten durfte sie bei der Siegerehrung einen Scheck entgegennehmen.

Für Willi Sommerwerk, der den Abend außerhalb des Wettbewerbs mit Liedern von Reinhard Mey eröffnet hatte, gab’s als Dankeschön eine Flasche Wein. Den Schlusspunkt setzte wiederum Georg Unterholzner, der sich zu zwei Zugaben überreden ließ. Das Debütalbum des mit 1000 Euro belohnten Festival-Siegers soll noch in diesem Monat erscheinen. ph

Auch interessant: „Grafical“ auf der Loisach: Außergewöhnlicher Abend im Mondlicht