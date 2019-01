Die Loipen in Geretsried und Wiesen sind gespurt

Schlittenfahren, Skifahren, Langlaufen: Wintersportler kommen derzeit voll auf ihre Kosten – und das auch in Geretsried. Die Stadt hat ihre Loipen gespurt.

Geretsried - Diese sind in Rundkursen angelegt und führen vom Rathaus über die Böhmwiese in Richtung Süden bis hin zum Bibisee (insgesamt 14 Kilometer). Von dort aus kann eine zusätzliche Runde (fünf Kilometer) zum Königsdorfer Segelflugplatz angehängt werden. „Die Loipen Osterhofen und Kreuth stehen derzeit nicht zur Verfügung“, teilt Ute Raach, die geschäftsführende Beamtin im Rathaus, mit.

Loipe 1 und 2 werden klassisch gespurt, Loipe 3 ist auch zum Skaten geeignet. Bei einer Schneehöhe unter 20 Zentimetern könne meistens nicht gespurt werden. Parkmöglichkeiten und Einstiegsstellen gibt es auf der Böhmwiese, in Königsdorf-Wiesen hinter dem Campingplatz sowie am Segelflugplatz.

Für die Benutzung der Loipen werden keine Gebühren erhoben. Aber die Stadt freut sich über eine Spende. Sammelbüchsen und Einzahlungsbelege gibt es am Einstieg Campingplatz, Bibisee, Segelflugplatz und an der Tölzer Straße. Die Büchsen werden täglich geleert. Spenden sind auch per Online-Überweisung möglich. Weitere Infos auf der Webseite der Stadt, www.geretsried.de.

nej