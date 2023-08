„Man muss es mögen“: Vier Generationen leben in Geretsried unter einem Dach

Teilen

Die Großfamilie: (v. li.) Rosalie Gantner, Ann-Kathrin Güner mit Tochter Klara und Ehemann Tobias, Anni Gantner sowie ihr Gatte Hans Mackert. © hans Lippert

In vier Generationen leben die Gantners und Güners in Geretsried unter einem Dach. Mit unserer Zeitung sprechen sie über die Vorteile, aber auch warum es manchmal etwas anstrengend sein kann.

Geretsried – Sonntagmittag kommt immer die ganze Familie in der Küche von Rosalie Gantner zusammen. Die Uroma hat gekocht. Am liebsten macht sie ihr berühmtes Tellerfleisch mit Kartoffeln und Sauerkirschensoße, eine Spezialität aus dem Banat. Nach dem Essen sitzen die 87-Jährige, ihre Tochter Anna, genannt Anni, Gantner (63) selbst und deren Ehemann Hans Mackert (67), Enkelin Ann-Kathrin (36) mit Ehemann Tobias Güner (41) und Baby Klara sowie Ann-Kathrins Bruder Heiko Schadt mit Ehefrau im Wohnzimmer zusammen. Manchmal spielen sie „Phase 10“ oder Rommé, meistens ratschen sie einfach nur.

Vier Generationen unter einem Dach: Alle mussten mit anpacken

Bis auf Ann-Kathrins Bruder Heiko leben die Gantners und Güners alle unter einem Dach. Vier Generationen sind das seit der Geburt der kleinen Klara im Mai. Das hat Vorteile, „man muss es aber auch mögen“, sagt Ann-Kathrin Grüner beim Besuch unserer Zeitung ganz offen.

Ich bin damit aufgewachsen, dass man genauso selbstverständlich für die alten Eltern wie für die Enkelkinder sorgt.

Im Banat im heutigen Rumänien war es üblich, dass Großeltern, Eltern und Kinder in einem Haus wohnten. „Meine Eltern waren Bauern. Unser Hof befand sich in der Nähe der Stadt Arad. Wir Kinder mussten von klein auf mithelfen. Zumindest ein Kind sollte die Landwirtschaft übernehmen“, erzählt Rosalie Gantner. Sie selbst siedelte 1980 mit ihrem Mann Sepp, ihrer Tochter Anni, damals 20, sowie ihren Eltern nach Geretsried aus. Mit Annis erstem Mann und den beiden Kindern lebten sie bald zu acht in dem Haus an der Kolbenheyerstraße, heute Graslitzer Straße.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Sorgen für junge und ältere Familienmitglieder: An dieser Tradition hält die Familie fest

Rosalie Gantner, die als Buchhalterin eine Anstellung in der Schokoladenfabrik Kneisl gefunden hatte, hütete die beiden Kinder ihrer Tochter, als diese eine Umschulung zur Erzieherin machte. „Ich bin damit aufgewachsen, dass man genauso selbstverständlich für die alten Eltern wie für die Enkelkinder sorgt“, sagt die langjährige Leiterin des „Arche Noah“–Kindergartens der Caritas. An dieser Tradition möchte die Familie festhalten. Anni Gantner wird ihre Mutter bald nicht mehr alleine betreuen können. Die 87-Jährige ist zwar geistig noch topfit, braucht aber Unterstützung beim Ankleiden und Duschen, muss zu Terminen gefahren werden und geht nicht mehr selber einkaufen.

„Wichtig, dass jeder eigene Wohnungstür hat, die er abschließen kann“

Es war Ann-Kathrin Güners Entscheidung, mit ihrem Mann Tobias aus ihrer bisherigen Drei-Zimmer-Wohnung ins Haus der Mutter und Großmutter zu ziehen, um bei der Betreuung zu helfen. „Ich habe bei meiner Omi väterlicherseits gesehen, wie schlimm eine räumliche Veränderung für sie war, nachdem sie dement war. Das will ich meiner Oma ersparen“, sagt die junge Frau. Ihr Mann ist Bautechniker und hat das Einfamilienhaus zu einem Drei-Parteien-Haus erweitert und umgebaut. Böden, Bäder, Fenster und Türen – alles hat er renoviert. „Es war uns wichtig, dass jeder seine eigene Wohnungstür hat, die er hinter sich abschließen kann, wenn er ungestört sein möchte“, betont der 41-Jährige. Das Ehepaar wohnt im Erdgeschoss und ersten Stock. Ebenfalls in einem barrierefrei umgestalteten Teil des Erdgeschosses ist Uroma Rosalie geblieben. Anni Gantner und ihr Mann Hans haben sich im zweiten Stock unter dem Dach gemütlich eingerichtet.

Im Gegenzug für ihre Fahrdienste kann Güner auf einen Babysitter zählen

So wie Ann-Kathrin Güner sich um ihre Oma kümmert – mit Fahrdiensten zum „Lustigen Kreis“ in der Pfarrei Heilige Familie und zum Friedhof, Essenseinkäufen und der Versorgung des Arms, der nach einer Operation einen Stützverband braucht –, kann sie auf ihre Mutter als Babysitterin zählen. Anni Gantner freut sich schon darauf, Sonnenschein Klara im Ruhestand verwöhnen zu dürfen. „Jeder profitiert davon, nicht allein zu sein“, sagt Ann-Kathrin Güner, studierte Sozialarbeiterin.

Familien-WG kann auch anstrengend sein

Sie möchte aber nicht verschweigen, dass die Familien-WG auch anstrengend sein kann. „Man muss Rücksicht auf den Tagesrhythmus oder die Essgewohnheiten der anderen nehmen“, sagt sie. Die junge Mutter mag zum Beispiel lieber Geflügel als Schweinefleisch, das ihre Oma bisher bevorzugt gekocht hat. Die Oma wiederum hat ihre festen Zeiten, zu denen sie die Bügelwäsche aus dem ganzen Haus gebracht haben möchte. „Wir freuen uns, dass die Oma gerne bügelt und uns damit Arbeit abnimmt. Aber manchmal ist es etwas nervig, immer pünktlich daran zu denken“, meint die Enkelin.

Da sind sich alle einig: Miteinander reden hilft bei Unstimmigkeiten

Auch Tobias Güner weiß, wie es ist, mit den Großeltern zu leben. Weil seine Mutter früh verstarb, wuchs er teils bei ihnen ein Stockwerk weiter unten im Haus, teils bei seinem türkischen Vater auf. Als Kind fand er das natürlich toll. Das Mehrgenerationen-Wohnen gemeinsam mit der Familie seiner Frau verlangt ihm jetzt, als Erwachsenem, jedoch Geduld und Verständnis ab. „Anfangs war es nicht so leicht für mich“, räumt er ein. Anni Gantner nickt, fügt dann aber lachend in Richtung ihres Schwiegersohns hinzu: „Inzwischen kennst du unsere Macken und weißt sie ganz gut zu nehmen.“ Wichtig sei es, miteinander zu reden, wenn es Unstimmigkeiten gibt, sind sich alle in der Großfamilie einig.

Die Runde in Rosalie Gantners Wohnzimmer macht einen entspannten Eindruck. Es wird viel von alten Zeiten erzählt, viel gelacht, und das Baby, das sich inmitten dieser Geräuschkulisse sichtlich wohlfühlt, wird von einem zum anderen gereicht. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken und Ratschen geht jeder in seine Wohnung, macht die Tür zu – und genießt es, auch wieder für sich zu sein. Von Tanja Lühr

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.