Absage: Geretsried findet keinen Veranstalter für Kulturherbst 2024

Von: Susanne Weiß

Ausgelassene Stimmung herrschte an allen zehn Abenden beim bis dato letzten Kulturherbst 2021 im Zirkuszelt an der Jahnstraße. Die Besucher tanzten zur Musik von LaBrassBanda (Foto), amüsierten sich mit Konstantin Wecker und ließen die Band Queen wieder aufleben. Sogar die Spider Murphy Gang war nach Geretsried gekommen. Offenbar ging keine Bewerbung im Rathaus ein © Hans Lippert

Es hat sich niemand gefunden, der den Kultuherbst 2024 organisiert. Die Stadt wird das traditionelle Festival nicht ausrichten - eine Alternative ist in Arbeit.

Geretsried – Die Stadt Geretsried hat niemanden gefunden, der den Kulturherbst für kommendes Jahr organisiert. Bürgermeister Michael Müller informierte darüber in der Sitzung des Stadtratsausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport am Dienstag. Da es der Verwaltung nicht möglich sei, den Kulturherbst aus eigener Kraft auf die Beine zu stellen, sei ein Alternativkonzept in Arbeit.

Mangels Bewerbung: Geretsried-Festival statt Kulturherbst 2024 in Arbeit

Unter dem Titel Geretsried-Festival soll es im Jahr 2024 von Mai bis Oktober niederschwellige Angebote an abwechslungsreichen „musikalischen, cineastischen und kulinarischen Freuden“ geben. „Wir werden eine zehntägige Großveranstaltung nicht stemmen können“, erklärte Müller. Daher sehe er keinen anderen Weg, als das vorhandene vielfältige Angebot in einen Rahmen zu fassen. Dabei solle Geretsrieds Tradition und Charakter in sommerliche Gelassenheit fließen, Bürger und Künstler integriert werden. „Das ist mal was anderes. Probieren wir es aus.“

Offenbar ging keine Bewerbung für Kulturherbst 2024 im Rathaus ein

Wie berichtet hatte die Stadt die eigenverantwortliche Planung, Organisation und Durchführung des alle zwei Jahre stattfindenden Kulturherbsts regulär ausgeschrieben. Daraufhin ging offenbar keine Bewerbung im Rathaus ein. Zuletzt war der Geretsrieder Günter Wagner als Festivalleiter erfolgreich. Er hatte gegenüber unserer Zeitung erklärt, lieber jetzt aufhören zu wollen, „solange ich noch zurückblicken und sagen kann, dass alle meine Veranstaltungen doch sehr gelungen waren“. sw

