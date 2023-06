Mann entsorgt aus Versehen Geld mit Kleidung - und bittet Polizei verzweifelt um Hilfe

Von: Peter Borchers

Teilen

In einem Kleidercontainer entsorgte ein Geretsrieder versehentlich eine Jacke, in der er Geld verstaut hatte. (Symbolbild) © Sabine Hermsdorf-Hiss

Einen ungewöhnlich Fall musste die Geretsrieder Polizei bearbeiten: Ein 30-Jähriger entsorgte Klamotten im Kleidercontainer. In einer Jacke davon hatte er jedoch eine große Bargeldsumme verstaut.

Geretsried - Einen ungewöhnlich Fall hatte jüngst die Geretsrieder Polizei zu bearbeiten. Ein 30-jähriger Geretsrieder kam in die Inspektion und bat die Beamten verzweifelt um deren Hilfe. Der Mann gab an, kürzlich seinen Kleiderschrank aussortiert und mehrere ausgemusterte Kleidungsstücke – verpackt in Plastiksäcke – für einen guten Zweck in einen Altkleidercontainer im Stadtgebiet geworfen zu haben.

Ungewöhnlicher Fall für Polizei:

Einige Zeit später fiel ihm siedend heiß ein, dass er in der Tasche einer der entsorgten Jacken eine größere Bargeldsumme verstaut hatte. Ob ihm die Polizei nun dabei helfen könne, an die Jacke und damit an sein Geld zu kommen. Die hilfreichen Beamten konnten den Betreiber der Container, wie es in ihrem Bericht heißt, „nur mit einem erheblichen Aufwand“ ermitteln.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Der 30-Jährige hatte allerdings Pech: Die Container waren bereits geleert und der Inhalt der Säcke dem Recyclingkreislauf zugeführt worden. Das Bargeld blieb somit unauffindbar. Die Polizei geht davon aus, dass das Geld mitsamt der Kleidung mittlerweile schon geschreddert wurde. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.