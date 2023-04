Mann tritt kleine Feuer im Wald aus - Polizei ermittelt

Die Polizei Geretsried ermittelt, wie zwei Feuer am Karfreitag in einem Waldbereich entstanden sind.

Zeugen gesucht

Zwei kleine Feuer loderten am Karfreitag im Waldbereich an einem Radweg. Ein Mann konnte die Flammen austreten. Nun ermittelt die Geretsrieder Polizei.

Geretsried - Offenbar gerade rechtzeitig hat ein 68-jähriger Geretsrieder am Karfreitag gegen 20.45 Uhr zwei kleine Feuer im Waldbereich entdeckt. Laut Polizei loderten diese am Radweg zwischen der Richard-Wagner-Straße und dem Robert-Schumann-Weg in Geretsried.

Geretsried: Mann tritt zwei kleine Feuer aus - Polizei sucht Zeugen

Der Mann konnte die beiden Feuer austreten. Die Polizei ermittelt, wie die beiden Feuer entstanden sind. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Zeugenhinweise unter Ruf 0 81 71/9 35 10 erbeten. sw

