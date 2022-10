Essen ist ein Stück Heimat: Maria Chudalla aus Polen kocht gegen das Heimweh an

Von: Doris Schmid

Vom typischen Kartoffelsalat bis zum beliebten Streuselkuchen: Maria Chudalla schmökert gern in ihrem schlesischen Kochbuch. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Maria Chudalla aus Polen.

Geretsried – Auf einem Bauernhof mit Kühen, Schweinen, Hühnern, Gänsen und einem Pferd ist Maria Chudalla gemeinsam mit ihren vier Geschwistern groß geworden. Mit 17 Jahren besuchte sie eine ihrer Schwestern in Dortmund – und kehrte nicht mehr nach Polen zurück. Nicht ganz unschuldig daran ist auch ein junger Mann, der ihr zum 18. Geburtstag 18 rote Rosen schenkte.

„Als ich gefragt wurde, ob ich in Dortmund bleiben will, hab’ ich nicht groß überlegt“, erzählt Chudalla. Sie nahm das Angebot gerne an und zog bei Schwester und Schwager ein. Die junge Frau genoss das Leben in der Großstadt, war beeindruckt von den vollen und bunten Läden. „Das war Wahnsinn für mich“, erinnert sie sich. „Bei uns musste man für alles anstehen.“

Maria Chudalla aus Oberschlesien lebt seit 26 Jahren in Geretsried

Dann rückte der 18. Geburtstag näher. Ein bedeutsamer Tag im Leben vieler Jugendlicher. Auch für Chudalla war es ein Tag, der ihr für immer im Gedächtnis bleiben wird. Sie feierte ihn bei einem Bekannten, der später ihre Ehemann werden sollte. „Seine und meine Eltern waren befreundet“, erklärt die Geretsriederin. Er war zusammen mit seiner Familie bereits 1976 nach Deutschland ausgesiedelt. Der junge Mann überreichte ihr an ihrem Ehrentag 18 rote Rosen und besuchte sie fortan des Öfteren. Die beiden verliebten sich ineinander, und nach einiger Zeit zog Chudalla zu ihrem Albert nach München. Dort schloss sie auch die Ausbildung zur Zahnarzthelferin ab, die sie in Dortmund begonnen hatte.

Eine Stadt, 106 Nationen: Heute Polen © PMS-Grafik

1995 heiratete das Paar standesamtlich in Deutschland – und ein Jahr später in Polen kirchlich. Die beiden wohnten weiterhin in München. „Aber wir sind fast jedes Wochenende rausgefahren“, blickt die heute 50-Jährige zurück. Es gefiel ihnen vor den Toren der Landeshauptstadt. Noch im selben Jahr zog das Paar nach Gartenberg, wo es immer noch mit den mittlerweile zwei erwachsenen Kindern lebt.

Heimweh ist immer da: Manchmal mehr, manchmal weniger“

Chudalla fühlt sich wohl in Geretsried. Trotzdem hat sie bis heute Heimweh. „Es ist immer da. Manchmal mehr, manchmal weniger“, gesteht sie. Einmal im Jahr geht es für die Sekretärin der Musikschule deshalb in die Nähe von Opole (früher Oppeln) auf den Bauernhof, den es noch gibt, der aber nicht mehr von ihrer Familie landwirtschaftlich betrieben wird. Ein Bruder kümmert sich um das Anwesen, die Felder sind verpachtet. „Alle Jahre wieder habe ich Herzklopfen, wenn ich auf die Straße zum Haus einbiege“, sagt die gebürtige Oberschlesierin mit einem breiten Lächeln.

Gern denkt sie an ihre Kindheit dort zurück. Die Mädchen und Buben aus der Nachbarschaft spielten Verstecken im Heu und übten bis spät in die Nacht Seilspringen auf der Straße. Die Familie lebte von dem, was der Hof abwarf. „Wir machten Butter, weckten in Gläser ein, schlachteten Schweine, brachten Mehl zum Bäcker, der uns daraus Brot für die ganze Woche backte.“

Und Essen ist ein wichtiges Stück Heimat für die zweifache Mutter. Zum panierten Schnitzel gibt’s traditionell Kartoffelknödel und Rotkohl. Nicht fehlen darf zum Kaffee schlesischer Streuselkuchen. Ganz wichtig: „Die Streusel werden nicht zerbröselt, sondern dicht aneinander auf den Teig gelegt.“ So kennt Chudalla es von zu Hause. So hat ihn ihre Mutter gemacht. Und so mag ihre Familie den Kuchen am liebsten.

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Polen. Mit einer Größe von 312 696 Quadratkilometern ist es das sechstgrößte Land Europas und mit 38,18 Millionen Einwohnern das fünftbevölkerungsreichste. Die Landeshauptstadt ist Warschau.

Das lustigste Missverständnis: Da fällt mir keines ein.

Der größte Unterschied: Bei Feiern und Festen sind die Polen/Schlesier viel geselliger und fangen sehr gerne und oft das Tanzen an. Dann ist jeder, egal wie alt, beim Tanzen, während die Deutschen meistens noch sitzen bleiben, und erst ein wenig später motiviert werden.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: nichts.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Dzien dobry“.

Mein Leibgericht:

Bigos. Das ist ein Krauteintopf aus gedünstetem Sauerkraut mit verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Ich bin ein großer Naturmensch. Deshalb schätze ich das Ländliche, den Wald und die Wiesen.

... und an Geretsried: eigentlich genau das Gleiche. Egal, in welche Richtung man geht – man ist schnell in der Natur.

