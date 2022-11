Maria Looß-Samkova aus der Slowakei: Bairischer Dialekt hat sie zum Lachen und an ihre Grenzen gebracht

Von: Doris Schmid

Teilen

Erinnerungsstück: Maria Looß-Samkova mit einer Vase, die ihr Großvater gefertigt hat. Er war Töpfer von Beruf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Maria Looß-Samkova aus der Slowakei.

Geretsried – Ihren Traumberuf konnte Maria Looß-Samkova in ihrem Heimatland nicht erlernen. In Deutschland bot sich der gebürtigen Slowakin die Möglichkeit, ihrem Berufswunsch möglichst nah zu kommen. Und diese Chance ließ sie sich nicht entgehen. Doch der Weg dorthin war steinig.

Als Au-Pair nach Hannover und Sauerlach

Die heute 42-Jährige wuchs mit zwei älteren Brüdern im Dreiländereck Slowakei, Tschechien und Polen auf, in einem kleinen Ort namens Svrcinovec. Nach dem Abitur 1998 wollte die junge Frau unbedingt Pädagogik studieren, um Grundschullehrerin zu werden. „Aber nur die 30 besten Bewerber für einen Studiengang werden genommen“, erklärt die Slowakin. Dazu gehörte sie nicht. So entschloss sie sich, als Au-Pair-Mädchen in die Nähe von Hannover zu gehen. „Obwohl ich die Slowakei eigentlich nicht verlassen wollte“, blickt Looß-Samkova ein bisschen wehmütig zurück.

Sie unternahm zwei weitere Anläufe während ihrer Au-Pair-Zeit. Doch wieder reichte es nicht für eine Zusage der Universität. Zwischenzeitlich war Looß-Samkova bei einer Metzgersfamilie in Sauerlach untergekommen, wo sie den bairischen Dialekt kennen lernte. „Der hat mich immer wieder zum Lachen und an meine Grenzen gebracht“, sagt die sympathische Frau lächelnd. So manches sprachliches Missverständnis ist ihr in Erinnerung geblieben.

Lesen Sie auch: Nicht ohne Mate-Tee: Sebastian Lachner aus Argentinien schwört auf sein National-Getränk

2001 lernte sie einen attraktiven jungen Mann bei der Blade-Night in München kennen – eigentlich ein guter Grund, in Deutschland zu bleiben. Trotzdem nahm die Slowakin noch einmal an den Aufnahmeprüfungen der Hochschule teil. „Und ich war wieder nicht unter den 30 Besten.“ Damit war das Thema Studium in der Slowakei erledigt. Dann erreichte Looß-Samkova eine Nachricht, mit der sie im Leben nicht mehr gerechnet hatte: „Ich stand auf der Warteliste und hätte einen Studienplatz bekommen.“ Doch die junge Frau hatte sich entschieden – für ein Leben an der Seite ihres Partners in Puchheim.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. Heute: Slowakei. © pms-grafik

Weil aufgeben keine Option war, versuchte sie es an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. „Um aufgenommen zu werden, musste ich sehr gut Deutsch können“, blickt sie zurück. Die Slowakin lernte und lernte, rasselte aber zweimal durch die Prüfungen. Ein letztes Mal probierte sie es – mit Erfolg. Sie fing ein Pädagogik-Studium an mit Psychologie und Deutsch als Fremdsprache im Nebenfach.

Um sich das Studium zu finanzieren, arbeitete Looß-Samkova bei einer Firma im Lager. „Ich wollte niemandem auf der Tasche liegen und unabhängig sein“, erklärt sie. Das bedeutete, frühmorgens um drei, vier Uhr aufstehen, arbeiten, in die Uni und nach Hause. Bis zur Zwischenprüfung hielt sie diese Belastung durch. Dann machte ihr Chef ihr ein lukratives Angebot, und sie war im Innendienst tätig.

Der Weg zurück in die alte Heimat bleibt offen

Als sich 2009 das erste Kind ankündigte, zog das Ehepaar nach Geretsried, der Heimatstadt von Florian Looß. Als zwei Jahre später das zweite Baby unterwegs war, „merkte ich, dass mich meine Arbeit nicht glücklich gemacht hat“. 2015 beschloss die zweifache Mutter, eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen. Diese schloss sie drei Jahre später erfolgreich ab. Seither ist die Slowakin Mitarbeiterin in der Caritas-Kindertagesstätte „Am Zauberwald“. Diese Entscheidung hat sie nach eigenen Worten nicht bereut. Der Umgang mit den Kindern mache ihr Spaß. „Ich gehe mit Freude in die Arbeit.“

Auch interessant: Aus Tatarstan nach Bayern: Eine Arie am Eibsee war schuld

Möglicherweise kann sich die Slowakin irgendwann einen anderen Traum erfüllen. „Das große Haus und der große Garten meiner Eltern fehlen mir“, gesteht die 42-Jährige. Vielleicht zieht sie eines Tages zurück nach Svrcinovec. „Das ist ein Weg, den wir uns offen halten.“

nej

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in der Slowakei. Die Slowakei ist ein Binnenstaat, der an Österreich, Tschechien, Polen, die Ukraine und Ungarn grenzt. Das Land hat 5,5 Millionen Einwohner auf 49 034 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Bratislava. Das lustigste Missverständnis: Als Au-Pair in einer Metzgersfamilie in Sauerlach habe ich gefragt, was ich mit den Kindern machen soll. Zur Antwort bekam ich: „Des is wurscht.“ Ich dachte im ersten Moment tatsächlich, ich soll Wurst mit den Kindern machen. Der größte Unterschied: Da fällt mir grad nichts ein. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde, ist, dass sie sich an Kleinigkeiten aufhängen können. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Dobr den“ oder „Ahoi“. Mein Leibgericht ist: Ich liebe Soßen und Beilagen. Gern mag ich Sauerbraten mit Spätzle und Krautsalat. Was ich an meinem Herkunftsland schätze ist die Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Offenheit der Leute. und an Geretsried: Die Zuverlässigkeit der Menschen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.