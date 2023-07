Marihuana im Plüschbären versteckt: 22-Jähriger muss Strafe zahlen

Von: Rudi Stallein

Ein 22-jähriger Geretsrieder wurde vom Amtsgericht Wolfratshausen zu 30 Tagessätzen à 40 Euro – insgesamt also 1200 Euro - verurteilt. © vu

Wegen unerlaubten Besitzes von Marihuana wurde ein Geretsrieder zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Strafmildernd wirkte sich „die sehr schlechte Qualität“ der Blüten aus.

Geretsried/Wolfratshausen – Ein originelles Versteck hatte ein junger Geretsrieder für sein Marihuana ausgewählt: In einem Pandabären auf dem Balkon des 22-Jährigen fand die Polizei 58 Gramm. Zwar war der Wirkstoffgehalt der in dem Plüschtier vor der Familie versteckten Droge mit 0,1 Gramm THC (Tetrahydrocannabinol) so gering, dass man von einer berauschenden Wirkung wirklich nicht sprechen konnte. Dennoch wurde der Gärtner vom Amtsgericht Wolfratshausen wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu 1200 Euro Geldstrafe verurteilt.

Marihuana in Pandabär versteckt: Geretsrieder hatte bereits sechs Vorstrafen

„Er räumt alles ein“, ergriff Rechtsanwalt David Mühlberger das Wort für seinen Mandanten, nachdem die knappe Anklageschrift verlesen worden war. Allerdings habe es sich bei dem Fund um CBD-Marihuana gehandelt. „Er wusste nicht, dass da überhaupt THC drin war.“

Cannabidiol (CBD) ist wie THC ein Inhaltsstoff von Hanf, hat aber eine entspannende statt einer berauschenden Wirkung. CBD-Blüten werden jedoch strafrechtlich als Betäubungsmittel eingestuft. Wer sie zum Rauchen erwirbt, macht sich strafbar.

Womöglich hätte das Gericht über eine Verfahrenseinstellung nachgedacht, wären da nicht die sechs Vorstrafen gewesen, die sich der Geretsrieder seit dem Jahr 2017 eingehandelt hätte – und von denen vier einschlägig, also ebenfalls wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz waren. Bei seinen letzten zwei Verhandlungen war er jeweils zu kurzen Jugendarresten verurteilt worden. Die habe er „entspannend“ empfunden, erklärte der Angeklagte auf Frage des Richters.

Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln: 22-Jähriger muss 1200 Euro Strafe zahlen

Dieses Mal, zum ersten Mal vor dem Erwachsenenstrafgericht, kam der 22-Jährige mit einer Geldstrafe davon: 30 Tagessätze à 40 Euro – insgesamt also 1200 Euro – wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Strafmildernd habe sich „die sehr schlechte Qualität“ der Blüten ausgewirkt, wie Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung ausführte. rst

