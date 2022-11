Martin Schultheiß lernt ein seltenes Handwerk - aus diesem Grund

Von: Doris Schmid

Geselle und Meister: Martin Schultheiß (li.) mit seinem Ausbilder Matthias Schelle. In den Händen hält er die beiden Prüfungsstücke. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Martin Schultheiß lernte ein seltenes Handwerk – und zählt jetzt zu den Besten seines Fachs. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) kürte ihn jüngst zum Landessieger.

Geretsried – Der Bau von handgefertigten Musikinstrumenten hat eine lange Tradition in Geretsried. Auf Umwegen kam Martin Schultheiß zu diesem Handwerk. Der gebürtige Franke machte bei Buffet Crampon eine Ausbildung zum Metallblasinstrumentenmacher. Und der frisch gebackene Geselle gehört zu den besten seines Fachs. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) kürte ihn jüngst zum Landessieger.

Die erste Berufswahl war ein Chemie-Studium

Schultheiß ist 27 Jahre alt und stammt aus Kulmbach in Oberfranken. Nach dem Abitur studierte er zunächst Chemie und sattelte dann auf die Fächer Chemie und Umwelt um. „Aber irgendwie war das nicht das Richtige“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Bruder hatte sich als Studienfach Werkstoffwissenschaften ausgesucht. Ob ihn das inspirierte? Schultheiß interessierte sich für Metall und kam so auf die dreijährige Ausbildung zum Metallblasinstrumentenmacher – ein seltenes Handwerk, das sich auch nur in wenigen Betrieben erlernen lässt. Ravensburg, Geretsried und Mittenwald (dort gibt es eine Berufsfachschule) standen zur Wahl. „Ich wollte lernen, wie ein Instrument gebaut wird“, sagt der Franke. Deshalb habe er sich für die Ausbildung bei Buffet Crampon in Geretsried entschieden. Dort werden hauptsächlich Tuben und Basstrompeten hergestellt.

Direktes Feedback vom Profimusiker

Doch bis so ein Instrument fertig ist, braucht es viel Können und Zeit. Bleche müssen zu Klangkörpern und Schallstücken geformt werden, Ventilmaschinen zusammengebaut und Oberflächen veredelt werden. Am Ende muss alles ineinandergreifen. „Dazu braucht man schon Geduld“, sagt Schultheiß, „vor allem, wenn die Teile nicht gleich zusammenpassen.“ Und gut klingen soll das Instrument natürlich auch. Ob das der Fall ist, erfahren die 23 Mitarbeiter in der Werkstatt auf direktem Weg: Am Seniweg betreibt Buffet Crampon einen Showroom. Profimusiker testen dort ein Instrument – im besten Fall das, das extra für sie angefertigt wurde. „Da bekommt man gleich ein Feedback.“ Schultheiß findet das „gut“.

Viele finden über die Musik zu diesem Beruf

Aktuell lernen drei Auszubildende in der Geretsrieder Zweigniederlassung des Blasinstrumentenherstellers mit Sitz im sächsischen Markneukirchen: zwei im dritten Lehrjahr und einer im zweiten Lehrjahr. „Leider haben wir aktuell keinen im ersten Lehrjahr“, bedauert Werkstattleiter Matthias Schelle. Der Ausbilder räumt ein, dass diesen Beruf niemand aus Verlegenheit ergreifen würde. „Alle, die bei uns anfangen, wollen das auch machen.“ Die meisten würden über die Musik zu diesem Beruf finden. So war es auch bei Schultheiß. Im Grundschulalter hatte er Trompete gelernt. Seither begleitet ihn das Instrument.

Aus seinen zwei Prüfungsstücken – eine Ventilmaschine und ein Trompeten-Zug – will sich Schultheiß nun ein Instrument bauen. Und er will weiterhin die Schulbank drücken, der 27-Jährige strebt nach eigenen Worten den Meistertitel an. Vielleicht will er sich später einmal mit einer Werkstatt selbstständig machen. „Ich finde den Beruf schon toll“, sagt er begeistert.

Übrigens brachte der Buffet-Crampon-Stammsitz in Sachsen mit Thomas Paßler auch einen Landessieger im Metallblasinstrumentenbau hervor – und mit Tina Grundmann eine Landessiegerin und Bundessiegerin im Holzblasinstrumentenbau.

