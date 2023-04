Todesmarsch-Doku löst betretenes Schweigen aus

„Als das Grauen vor die Haustür kam“

Max Kronawitter zeigt im Rathaus seine Todesmarsch-Doku „Als das Grauen vor die Haustür kam“. Nach der Vorführung mussten sich die Zuschauer erst einmal sammeln.

Geretsried – Ein derart betretenes Schweigen wie am Mittwochabend war im vollen Sitzungssaal in der langen Geschichte des Rathauses wohl nur selten zu spüren gewesen. Der Vorführung des 85-minütigen Todesmarsch-Dokumentarfilms „Als das Grauen vor die Haustür kam“ sollte eine Diskussion mit Regisseur Max Kronawitter und dem Bildhauer Hubertus von Pilgrim folgen. Doch diese fand erst nach Momenten des Innehaltens statt. „Wir brauchen jetzt alle ein paar Minuten, um das Gesehene zu verarbeiten“, bat Anita Zwicknagl vom Kulturamt um Geduld.

Max Kronawitter zeigt Todesmarsch-Doku „Als das Grauen vor die Haustür kam“ in Geretsried

Knapp zwei Stunden zuvor hatte sie wegen des unerwartet großen Andrangs einige nicht angemeldete Besucher heimschicken müssen. Ein Umzug in den wesentlich größeren Ratstubensaal in Geretsried war an diesem Abend nicht möglich. Bevor der Raum verdunkelt wurde, sprach Max Kronawitter über den langen Entstehungsprozess seines Films. „Als ich mit meiner Familie 2001 in diese Gegend zog, sind mir an verschiedenen Orten die zahlreichen Skulpturen zum Todesmarsch aufgefallen“, erinnerte sich der Eurasburger. Bei seinen anschließenden Recherchen hatte er es nicht immer einfach. „Viele Zeitzeugen haben nur gesagt: ,Da san die KZler vorbeigegangen‘ und haben dann geschwiegen.“ Dank seiner Hartnäckigkeit erfuhr er doch mehr. „Es ist eine Sammlung von Todesmarschberichten geworden, die sich ständig fortsetzt“, erklärte der Regisseur.

So fügte er auch nach der eigentlichen Fertigstellung des Films vor drei Jahren noch neue Szenen ein. Zudem schien Kronawitter darauf geachtet zu haben, dass es bei den Dreharbeiten an den Originalschauplätzen in einem Waldstück bei Achmühle oder der Ortsdurchfahrt von Dorfen bei Icking oft schneit und so kalt ist wie in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs.

Damals, Ende April 1945, zwangen Nationalsozialisten Tausende KZ-Häftlinge aus Dachau und seinen Außenlagern zu einem Evakuierungsmarsch in Richtung Süden. Viele starben an Entkräftung oder wurden von den SS-Wachmännern getötet. „Wenn jemand nicht mehr laufen konnte, wurde er erschossen“, bestätigte Zeitzeuge Abba Naor im Film. Manchmal habe er sogar Gras gegessen, um seinen Hunger zu stillen.

Zeitzeugen kommen in Todesmarsch-Doku „Als das Grauen vor die Haustür kam“ zu Wort

Als eine der ergreifendsten Filmszenen in Erinnerung bleibt die tränenerstickte Stimme des mittlerweile verstorbenen Reichersbeurers Friedl Kunstwald, der als 14-Jähriger den Häftlingen unter Lebensgefahr ein Stück Brot reichte und dafür von dem Juden Zwi Katz eine Ziehharmonika erhielt. Jahrzehnte später lagen sich die beiden Männer bei einem unerwarteten Wiedersehen in den Armen.

Die abschließende Diskussion entwickelte sich aufgrund der Ergriffenheit des sprachlosen Publikums zu einem interessanten Zwiegespräch zwischen Kronawitter und Hubertus von Pilgrim. Der mittlerweile 91-jährige Bildhauer hat die 22 Mahnmale erschaffen, die heute zwischen Dachau und Schopfloch bei Waakirchen an das damalige Grauen erinnern. „Meine Arbeit hat nur dann Sinn, wenn wir erkennen, dass ähnliche Mechanismen wie damals wieder da sind“, warnte der in Pullach lebende Künstler.

Über die große Anteilnahme der Besucher freute er sich. Die Anfertigung von Todesmarsch-Skulpturen sei deshalb die richtige Entscheidung gewesen. „Ich hätte auch schöne Bilder malen können“, betonte Pilgrim. „Aber das wollte ich nicht.“

Der Film „Todesmarsch – als das Grauen vor die Haustür kam“ ist an diesem Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr im Kino am Tölzer Amortplatz zu sehen. Die DVD kann man im Internet auf der Seite www.ikarus-film.de bestellen.

