Megablumentöpfe für mehr Grün in Geretsrieds „Neuer Mitte“

Von: Susanne Weiß

Das Zentrum soll grüner werden: Wo das möglich ist, überlegten sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschuss bei einer Sitzung unter freiem Himmel. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viele äußerten den Wunsch nach mehr Grün auf dem umgestalteten Karl-Lederer-Platz. Der Bau- und Umweltausschuss sprach sich nun für Megablumentöpfe aus.

Geretsried – So arg wie der Wind am Dienstag über den Karl-Lederer-Platz pfiff, war niemandem nach einem längeren Aufenthalt in der „Neuen Mitte“ zumute. Doch der nächste Sommer kommt bestimmt. Und dann soll das umgestaltete Zentrum in Geretsried etwas grüner sein. Der Wunsch war vielfach geäußert worden. In seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats, dem mit überdimensionalen Blumentöpfen nachzukommen.

Megablumentöpfe sollen „Neue Mitte“ in Geretsried grüner machen

Das Gremium verschaffte sich beim Ortstermin einen Überblick. Im Vorfeld habe die Geretsrieder-Initiativ-Plattform (GIP), ein ehrenamtliches Gremium zur Beratung in Innenstadtfragen, empfohlen, das Thema mobiles Grün schnell umzusetzen, berichtete Bürgermeister Michael Müller. Und in die Planung solle der Architekt, der die Zentrumsgestaltung begleitet hat, einbezogen werden. Die Vorschläge des Büros Klaus Kehrbaum stellte Stadtbaurat Rainer Goldstein auf dem Karl-Lederer-Platz und in der Egerlandstraße vor.

Vorgesehen sind sogenannte Megablumentöpfe in drei verschiedenen Ausführungen. Ein Modell ist einen Meter hoch bei einem Durchmesser von 1,10 Metern. Das zweite ist 20 Zentimeter höher und doppelt so breit. Der dritte Megablumentopf hat auch einen Durchmesser von 2,15 Metern und auf Sitzhöhe mit einem Rand, sodass Passanten dort Platz nehmen können. Angeschafft werden sollen sie in Naturfaser und in gedecktem Weiß, erklärte Goldstein. Die Ausstattung werde mit dem Fachbereich Verkehr und Umwelt abgesprochen. „Es wird vermutlich eine Mischung aus winterharter Dauerbepflanzung und saisonaler Gestaltung.“

Fußgängerzone in Geretsrieder Zentrum: Megablumentöpfe sollen Fahrbahn schmücken

Das mobile Grün lässt sich nicht munter in der „Neuen Mitte“ verteilen, machte der Stadtbaurat deutlich. Zum einen tatsächlich, weil die Me-gablumentöpfe nur mit Aufwand bewegt werden können. Zum anderen stehen den umliegenden Geschäften mögliche Sondernutzungsflächen zur Verfügung, bedenken müsse man auch den Bereich für den Wochenmarkt, Wasserspiele, Fahrradständer und Feuerwehraufstellflächen.

Allerdings birgt die geplante Fußgängerzone die Chance, Megablumentöpfe entlang der Noch-Fahrbahn zu platzieren. Wenn die Egerlandstraße im Sommer wieder hergestellt und für den Verkehr freigegeben ist, soll der Karl-Lederer-Platz für motorisierte Fahrzeuge gesperrt werden. Der Stadtrat hat die Fußgängerzone beschlossen, die Bekanntmachung zur „Absicht über die Abstufung beziehungsweise Teileinziehung von Teilflächen des Karl-Lederer-Platzes und des Hermann-Löns-Wegs zur Fußgängerzone“ liegt bis 5. April öffentlich aus. „Wir beantworten Rückfragen und Anregungen“, so Goldstein. Die finale Entscheidung sei für Ende April vorgesehen.

Megablumentöpfe an Karl-Leder-Platz und Egerlandstraße in Geretsried

Abgesehen von der Fahrbahn soll der Bereich des Wasserspiels vor dem Edeka-Supermarkt grüner werden. Weitere Megablumentöpfe will die Stadt entlang der Egerlandstraße vor der Sparkasse und dem BGZ1-Gebäude aufreihen. Auf der anderen Straßenseite, also vor den neu eröffneten Aldi und Rossmann, sind drei feste Grüninseln und ein Brunnen geplant. Vor Ernsting’s family entsteht nach dem Winter eine weitere eingelassene Grüninsel.

Martina Raschke (parteifrei für Grüne) wünschte sich noch etwas am Glaskasten für den Aufzug. Das sei mit Blick auf den Markt schwierig, meinte Goldstein allerdings. Die Anregung von Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste), das Wasserspiel bei der Gelegenheit kenntlicher zu machen, um „unfreiwillige Unterbodenwäsche“ zu vermeiden, deckte sich mit den Plänen des Architekten. Zudem seien Nachbesserungen des Farbasphalts in dem Bereich vorgesehen.

Als zu wuchtig empfanden Heidi Dodenhöft und Ann-Kathrin Güner (beide Freie Wähler) den größten der Megablumentöpfe. Sie plädierten dafür, nur die anderen beiden Modelle zu kaufen. Andere Stadträte sprachen sich für die Vielfalt aus. „Die Straße verträgt das“, meinte Andreas Rottmüller (CSU). Bürgermeister Müller bat darum, dem Konzept des Architekten zu folgen, um loslegen zu können. „In der zweiten Jahreshälfte können wir noch mal durchgehen. Wenn es uns gar nicht gefällt, finden wir einen anderen Standort im Stadtgebiet.“

