Mehr Platz für Geretsrieder Grundschulen: Hier plant die Stadt Modul-Gebäude

Die beiden Geretsrieder Grundschulen brauchen eigene Gebäude für die Mittagsbetreuung. Wo die aufgestellt werden sollen, besprach jetzt der Stadtrat.

Geretsried – Da die Mädchen und Buben bisher in Klassenzimmern untergebracht sind, würde sich dadurch die Raumnot im Schulhaus entspannen. Statt aufwendiger Anbauten sind Modulgebäude vorgesehen.

An der Grundschule am Isardamm schlägt das mit der Vorplanung beauftragte Architekturbüro Udo Brückner aus Geretsried vor, die Mittagsbetreuung dort einzurichten, wo aktuell der Fahrradunterstand steht. Dieser sei ohnehin sanierungsbedürftig, erklärte Stadtarchitekt Christian Müller. Der Standort für das längliche Gebäude habe mehrere Vorteile: „Es kann direkt von der Schule erreicht werden und schließt den Pausenhof zur Straße ab“, so Müller. Allerdings müssten die Bäume in der Kurve weichen. „Das ist die Kehrseite, ist aber besser, als in den Wald hinter der Schule einzugreifen.“

Dass Bäume weichen werden müssen, sei schade, sagten Volker Witte und Dr. Detlev Ringer (Grüne). Dennoch stimmten die beiden – wie auch der Rest des Stadtrats – dem Standort zu. „Es ist schön, dass die Schule endlich Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung bekommt“, so Witte. Ein neuer Fahrradunterstand soll im Innenhof Platz finden, erklärte der Stadtarchitekt auf Nachfrage von Heiko Hawla (Freie Wähler).

Etwas schwieriger gestaltete sich die Suche nach einer geeigneten Stelle für die Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Grundschule. Das Architekturbüro Scharf aus Wolfratshausen „hat sich richtig reingekniet“, so der Stadtarchitekt. Es schlug drei Varianten vor, von denen sich der klare Favorit durchsetzte: Geplant wird das Modulgebäude parallel zur Richard-Wagner-Straße auf dem Hartplatz hinter der Schule. Der Hartplatz fällt dadurch zur Hälfte weg. „Ein Wermutstropfen“, gestand Stadtarchitekt Müller. Die Fläche, die eh nicht mehr in bestem Zustand sei, könnte verschoben werden. „Städtebaulich ist das einfach die beste Variante.“ Alternativ hätte man die Mittagsbetreuung parallel zur Turnhalle oder auf der Grünfläche neben dem Hartplatz errichten können.

Die Modulgebäude sind „sehr, sehr hochwertige Containergebäude“, erklärte Müller. Sie seien nicht nach zehn Jahren kaputt, sondern würden 20, 30 Jahre stehen. Die Fassaden könnten mit Panelplatten oder farbig gestaltet werden. Und bei einer Aufstockung wäre das Pultdach wiederverwendbar. In den beiden Mittagsbetreuungen sind jeweils ein Mehrzweckraum sowie vier Gruppenräume, Teeküchen und Sanitärbereiche vorgesehen.

Durch die Modulbauweise seien die Gebäude innerhalb von vier Monaten fertig. Ob diese bis September stehen, wollte Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) wissen. „Als öffentlicher Auftraggeber ist uns das nicht möglich“, so der Stadtarchitekt. Für Übergangslösungen sei die Stadt aber mit beiden Schulen im Gespräch, ergänzte Bürgermeister Michael Müller (CSU).

Die Entwurfsplanungen mit Kostenberechnungen sollen nun erstellt und dem Stadtrat zum Baubeschluss vorgelegt werden. Im Haushalt sind drei Millionen Euro für die Gebäude eingeplant.

sw

