Mehr Stunden für Jugendarbeit und Asylkoordination: Geretsrieder Ausschuss bewilligt Personaländerungen

Der Geretsrieder Jusskus bewilligt Personalanpassungen beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit. Das kommt der Asylkoordination sowie der Jugendarbeit zugute.

Geretsried – Gleich zwei Anträge des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) lagen dem Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) in seiner Sitzung vor der Sommerpause vor. Das Gremium bewilligte zunächst einstimmig eine Personalerhöhung in der offenen und mobilen Jugendarbeit von 204 auf 234 Mitarbeiterstunden. In einem weiteren Beschluss erfolgte eine finanzielle Förderung des Projekts „Integration Aktiv“ für die Jahre 2024 und 2025 sowie die Schaffung einer zusätzlichen Asylkoordinationsstelle im Rathaus.

„Eine Aufstockung ist aus verschiedenen Gründen wichtig und notwendig“, empfahl Rathausabteilungsleiterin Stephanie Dickel. Sie verwies auf wachsende Einwohnerzahlen, komplexe Problemlagen der Jugendlichen, häufigere Einzelberatungsgespräche und den Ausbau von präventiven Angeboten. So soll das vom TVJA organisierte mobile Spielangebot am Karl-Lederer-Platz und am Neuen Platz fortgeführt werden. „Das ist absolut notwendig“, begrüßte Hans Ketelhut (CSU) die Förderung der Jugendarbeit.

Bereits seit elf Jahren engagiert sich die Koordinationsstelle „Integration Aktiv“ im Stadtgebiet. Das Projekt finanzierte bis zum Jahr 2015 zu 100 Prozent das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 2016 übernahm die Stadt die anfallenden Personal- und Sachkosten. Seit 2020 erhält die Koordinationsstelle einen jährlichen Zuschuss von 85 000 Euro. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen und den dadurch steigenden Anforderungen an die Verwaltung befürwortete der Ausschuss die Schaffung einer zusätzlichen Stelle „Sachbearbeitung Asyl und Koordination“. Bürgermeister Michael Müller legte dazu aktuelle Zahlen vor. „Mit 767 Asylbewerbern und Flüchtlingen hat die Stadt Geretsried momentan 162 Personen mehr aufgenommen, als sie nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel müsste“, rechnete der Rathauschef vor.

Die neu geschaffene Stelle kümmert sich um anfallende Verwaltungsaufgaben, koordiniert die ehrenamtlichen Helfer und unterstützt Flüchtlinge. Das weiterhin bestehende TVJA-Projekt „Integration Aktiv“ stellt Kontakte her und organisiert Begegnungen mit allen relevanten Gruppen, Vereinen und Organisationen der Stadt.

