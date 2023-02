Mehrere Glätteunfälle an der B11 nahe des Geretsrieder Rathauses – Abschleppwagen vor Ort

Von: Peter Borchers

Mit so einem Wintereinbruch haben nicht alle gerechnet. © DPA

Glatteis wurde mehreren Autofahrern auf der B11 nahe des Geretsrieder Rathauses zum Verhängnis. Einmal musste der Abschleppwagen anrücken.

Geretsried – Gegen 16 Uhr ereigneten sich am Sonntag auf der B11 an der Kreuzung vor dem Geretsrieder Rathaus zwei Auffahrunfälle. Verwickelt waren zunächst ein 62-jähriger Münchner und ein 24-jähriger Wolfratshauser.

Mehrere Glätteunfälle vor Geretsrieder Rathaus – Abschleppwagen vor Ort

Der Ältere, unterwegs in Richtung Norden, wartete in seinem Ford bei Rot. Ein 24-Jährige, er hatte Sommerreifen aufgezogen, konnte seinen BMW auf der glatten Fahrbahn nicht mehr stoppen und fuhr auf den Ford auf. Der wiederum rutschte durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Porsche eines 74-jährigen Geretsrieders kollidierte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Ford (Heck links eingedrückt) entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500, am BMW (stark demolierte Front) und am Porsche (eingedrückte Front links) in Höhe von jeweils rund 5000 Euro. Die beiden letzteren Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

B11 bei Geretsried: Auffahrunfälle mit keinen Verletzten

Fast zeitgleich hielt in der Gegenrichtung an derselben Ampel eine 72-jährige Münchnerin mit ihrem VW bei Rotlicht an. Eine hinter ihr fahrende 47-Jährige aus Geretsried kam nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr mit ihrem BMW auf. Verletzt wurde niemand, am BMW entstand Frontschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Reparatur am Heck des VW dürfte laut Geretsrieder Polizei etwa 500 Euro kosten.

