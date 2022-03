Mehrfach vorbestrafter Geretsrieder rastet aus – Fünf Monate Gefängnis

Als der Rettungsdienst einem Betrunkenen zu Hilfe eilte, hagelte es für die Sanitäter Beleidigungen. Dafür musste sich ein 65-jähriger Geretsrieder jetzt vor Gericht verantworten. © Symbolfoto: dpa

Wegen Beleidigung, versuchter Nötigung und versuchter Körperverletzung verurteilte das Amtsgericht einen Geretsrieder (65) zu fünf Monaten Gefängnis.

Geretsried/Wolfratshausen – Der Mann trinkt. Täglich, Bier und Schnaps, beides in großen Mengen. Und wenn er in dem Zustand unter Leute geht, schwappen ihm oft Schimpfwörter und Beleidigungen über die Lippen, dass es einen graust.

Am 6. Oktober vorigen Jahres traf es einen Rettungssanitäter und dessen Kollegin, die alarmiert worden waren, weil der Geretsrieder (65) betrunken und scheinbar hilflos an einer Bushaltestelle auf dem Boden saß. Beleidigungen wie „Arschloch“, „Schlampe“, „Fotze“, „ihr Sanis wart schon immer Wichser“ fanden Einzug in die Anklageschrift. Darin steht auch, der Mann habe „Ich geb’ Dir gleich eine, wenn Du mich nicht fährst“ gesagt und obendrein versucht, die Sanitäterin zu schlagen. Wegen Beleidigung, versuchter Nötigung und versuchter Körperverletzung wurde er nun zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt.

Polizei bringt Angeklagten zur Verhandlung

Der Prozess begann mit einer Dreiviertelstunde Verspätung. Weil der Angeklagte – was sonst gar nicht seine Art ist – zur Verhandlung nicht erschienen war, musste er von der Polizei daheim abgeholt und ins Gericht gebracht werden. Mit einer gehörigen Fahne nahm er auf der Anklagebank Platz. Am Tag des Vorfalls, sei der Pegel des Mannes aus Geretsried „Oberkante Unterlippe“ gewesen, sagte der ermittelnde Polizist, was für den Beschuldigten aber Normalzustand sei. „Wenn man bei ihm mit Gewahrsam anfängt, wird das ein Dauerzustand“, erklärte der Beamte, weshalb man ihn immer wieder laufen lasse.

Tabletten und eine Flasche Schnaps

Er habe an jenem Tag Schmerzen im Bein gehabt, erläuterte der Angeklagte. Deshalb habe er Tabletten genommen und eine Flasche Schnaps drauf getrunken. „Das waren Schmerzen, das war der blanke Horror“, wiederholte der 65-Jährige. Dennoch hatte er sich gesträubt, sich behandeln zu lassen. „Er wollte nicht, dass man den Fuß anschaut“, berichtete die Sanitäterin. „Er sagte, lasst den Schmarrn. Fahrt mich lieber nach Wolfratshausen“, erzählte ihr Kollege. Als man ihm zu verstehen gegeben habe, dass der Krankenwagen weder ein Taxi noch ein Bus sei und man ihn sicher nicht zum Weitersaufen nach Wolfratshausen fahren werde, sei es ausgeartet. „Er ist vulgär immer mehr entgleist“, erklärte der Geschädigte. Der Mann sei dann ausgestiegen, „zielstrebig zur Bushaltestelle gegangen und in den nächsten Bus eingestiegen“.

Gebens mir eine saubere Geldstrafe, damit bin ich einverstanden. Das ist mir dann eine Lehre.

Der Angeklagte sei zwar stark alkoholisiert gewesen. „Er konnte aber selbst laufen, deshalb ist von seiner Schuldfähigkeit auszugehen“, argumentierte die Staatsanwältin und beantragte eine fünfmonatige Freiheitsstrafe. „Ich habe die Schnauze voll“, schimpfte darauf der Geretsrieder, der im Falle einer Vollzugsstrafe fürchten muss, zum x-ten Mal seine Wohnung zu verlieren. Deshalb schlug er dem Richter vor: „Gebens mir eine saubere Geldstrafe, damit bin ich einverstanden. Das ist mir dann eine Lehre.“

Da er in der Vergangenheit jedoch schon 42 Mal bewiesen hatte, dass ihm nichts eine Lehre ist, folgte Richter Helmut Berger dem Antrag der Anklagevertreterin. „Das geht einfach nicht, so kann man sich nicht aufführen. Da will ihm jemand helfen und er dankt es mit Beleidigungen übelster Art. Da ist eine Grenze überschritten“, so der Richter. Das letzte Wort hatte, wie meist, wenn die beiden sich treffen, der Angeklagte: „Fünf Monate für so einen Scheiß! Ich geh’ in Berufung, sofort!“

rs

