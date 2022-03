Musikalische Weltreise mit melancholischem Jazz und Cha-Cha

Von: Peter Herrmann

Begeisterten mit einem multikulturellen Stilmix: (v. li.) Peter Wegele, Annedore Wienert, Ciro Trindade, Wolfgang Roth, Björn Kellerstrass und Florian Sagner. © sh

L’ensemble Wegele-Sagner feiert die Präsentation seiner neuen CD in der Kulturbühne Hinterhalt.

Gelting – Die Offenheit für unterschiedliche Kulturen verbindet die beiden Geretsrieder Musiklehrer Peter Wegele und Florian Sagner. Pianist Wegele gibt beispielsweise mit Unterstützung des Goethe-Instituts seit acht Jahren Filmmusikseminare am Konservatorium von Palermo in Sizilien. Sagner gilt als anerkannter Trompeter und Perkussionist, der sein Können unter anderem in der Soul-Funk-Reggae-Band „The Stimulators“ nachhaltig unter Beweis stellte. Gemeinsam mit einer Vielzahl von Musikern nahmen die beiden in Palermo, Berlin, München, Tunis und Sagners Geretsrieder Kellerstudio die CD „Storie“ auf. Das Ergebnis war am Freitagabend erstmals live im Hinterhalt zu hören.

Schon beim Eröffnungsstück „Alba“ schufen Peter Wegele, Sagner (Trompete, Percussion), Annedore Wienert (Oboe, Englischhorn), Wolfgang Roth (Flöte), Ciro Trindade (Bass) und Björn Kellerstrass (Schlagzeug) eine komplexe Klangkulisse, die Wegele treffend mit dem deutsch-englischen Begriffspaar „Sweet Melancholie“ beschrieb. Passend dazu folgte mit „Paco’s Melancholia“ ein Loblied auf einen kleinen braunen Hund mit großen, dunklen Augen. Nach diesem ruhigen Einstieg kamen im Verlauf des Abends die Trompete von Sagner und der Bass von Trindade immer stärker zur Geltung. So animierte die Bossa-Nummer „Chorinhozinho“ zum Tanzen. Schlagzeuger Kellerstrass intervenierte daraufhin mit „Cha-Cha in Five for You“.

Die musikalische Weltreise führte über die Gershwin-Komposition „My Man’s Gone Now“ zur von den rund 20 Besuchern geforderten Zugabe „Que Bolá Palermo“: eine Liebeserklärung ans Lebensgefühl und die Herzlichkeit der Bewohner in der sizilianischen Metropole, die mittlerweile zu Wegeles zweiter Heimat geworden ist. Dazu passte das harmonische Zusammenspiel der Oboistin Wienert und des Flötisten Roth.

Der Erlös des Livestreams wird unter den Musikern, Technikern und der Osteuropahilfe aufgeteilt. „Das Geld wird in der Ukraine dringend gebraucht“, zeigte sich Wegele solidarisch mit den Kriegsopfern.

