Nachhaltiges Mini-Quartier an der Jahnstraße: Baugenehmigung erteilt – Verkaufsstart im Juli

Von: Doris Schmid

Teilen

Nachhaltige Architektur: Die Bauherren wollen bei ihrem Projekt in Geretsried auf synthetische Materialien verzichten. © Visualisierung: Nalewo

Geretsried bekommt an der Jahnstraße ein neues Quartier im Kleinformat. Die städtische Baugenehmigung ist inzwischen erteilt. Bald startet der Verkauf.

Geretsried – Nachhaltig und bezahlbar sollen die Häuser sein, die Daniel Schmitt-Haverkamp und sein Kompagnon Philipp Wagner in Geretsried bauen wollen. Entstehen soll ihr Mini-Quartier wie berichtet an der Jahnstraße 78. Inzwischen sind die Bauherren einen Schritt weiter. „Anfang Mai haben wir die Baugenehmigung bekommen“, sagt Schmitt-Haverkamp im Gespräch mit unserer Zeitung. „Verkaufsstart soll im Juli sein.“

Nachhaltiges Mini-Quartier an der Jahnstraße: Baugenehmigung erteilt – Verkaufsstart im Juli

Alinea heißt das Projekt, das aus fünf Reihenhäusern und zwei Doppelhaushälften besteht. Ökologisch und gesundheitsbewusst soll es sein, ästhetisch und bezahlbar. Aus Gründen der Nachhaltigkeit hätten die Bauherren das alte Einfamilienhaus gerne genutzt. Denn: „Das Beste wäre, nicht zu bauen“, sagt der Geschäftsführer von NALEWO. Allerdings habe man aufgrund gesetzlicher Regelungen weder Bestandshaus noch Keller nutzen können. Und damit war das Thema Keller auch erledigt – bis auf einen circa 30 Quadratmeter großen Technikraum unter der Erde, in dem die zentrale Heizung und Elektrik fürs Mini-Quartier untergebracht sind. Ein Keller fungiere meist eh als Abstellkammer. Aber Schmitt-Haverkamp betont, dass es trotzdem ausreichend Stauraum und Lagermöglichkeiten in den Häusern geben werde.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Um den Boden nicht zu versiegeln, stehen die Häuser auf 50 Zentimeter hohen Stützen – die man am Ende nicht sehen soll. Die Gebäude bestehen übrigens aus einer Holz-Stroh-Lehm-Konstruktion. Wenn sie einmal zurückgebaut werden sollten, könnte man Lehm und Altholz wiederverwenden. Das Stroh verrottet. Aber eigentlich sollte es nicht soweit kommen. „Wir planen Vorrichtungen ein, damit sich ein Reihenhaus leicht in zwei Einheiten separieren lässt“, so der Geschäftsführer. Wenn beispielsweise die Kinder aus dem Haus sind, könnten die Eltern das Obergeschoss vermieten.

Eine weitere Besonderheit sei die große Gemeinschaftsfläche, die von den späteren Bewohnern mitentwickelt werden soll, kündigt der Bauherr an. Trotzdem soll es auch eine abgetrennte Terrasse für jedes Haus geben.

Bislang hätten sich schon sehr viele Interessenten gemeldet, einige aus München, aber auch aus der Region, berichtet Schmitt-Haverkamp. Das liege am „attraktiven Preis“, mutmaßt er. Los geht’s bei 995 000 Euro. Die Größe der Wohnfläche der einzelnen Einheiten liege zwischen 120 und 145 Quadratmetern. Bezugsfertig sollen die Häuser voraussichtlich Ende 2024 sein.

Infos im Internet: www.nalewo.de/alinea

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.