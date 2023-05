Mit 1,26 Promille: Mann fährt betrunken zur Polizei - und will sein anderes Auto abholen

Von: Peter Borchers

Weil sie sich aggressiv gegenüber Polizeibeamten verhalten hat und noch dazu betrunken am Steuer ihres Pkws saß, erwartet eine 35-Jährige nun ein Strafverfahren. (Symbolfoto). © Rene Ruprecht

Einem Betrunkenen nahm die Geretsrieder Polizei am Maifeiertag den Fahrzeugschlüssel ab. Am Tag darauf wollte der Mann - immer noch oder schon wieder betrunken - seinen Wagen abholen.

Geretsried - Ein 48-jähriger Geretsrieder war am Maifeiertag negativ aufgefallen, weil er im stark alkoholisierten Zustand randaliert hatte. Da er zudem angekündigt hatte, mit seinem Auto fahren zu wollen, nahm ihm die Geretsrieder Polizei den Fahrzeugschlüssel ab. Den wollte der Mann am Dienstag gegen 14 Uhr in der Inspektion abholen.

Geretsried: Betrunkener will mit 1,26 Promille bei der Polizei sein Auto abholen

Zum Termin erschien er mit einem anderen Wagen – immer noch oder schon wieder betrunken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der 46-Jährige räumte ein, den Grad seiner Alkoholisierung unterschätzt zu haben.

Die angeordnete Blutentnahme wurde in der Wolfratshauser Kreisklinik vorgenommen. Der Mann durfte nicht mehr selbst heimfahren. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Führerschein behielt die Polizei. peb

