Mit diesen Gags begeistert Wortakrobat  Willy Astor in Geretsried

Wortakrobat Willy Astor begeisterte vor ausverkauftem Haus auf dem Geretsrieder Kulturherbst. Manche Gags waren für Fortgeschrittene.

Geretsried – Zur Begrüßung hat Willy Astor eine kleine Laubsägearbeit mitgebracht. Einen wellenförmigen Kamm. „Wellcome“ ruft er ins ausverkaufte Zelt, und nach wenigen Sekunden schnackelt’s beim Publikum. Ist eben nur etwas für Wortgeschrittene, das neue Programm „Jäger des verlorenen Satzes“.

Die Geretsrieder zeigen sich am Freitagabend begeistert von den jüngsten Silbenspielereien, den auf aktuelle Themen umgemünzten Schlager-Medleys und den selbst komponierten Gitarrenstücken des Kabarettisten, der seit Kurzem in Icking lebt. Dieser wiederum möchte die gut gelaunten und mitmachfreudigen Zuschauer am liebsten „buchen“ für einen seiner nächsten Auftritte in MeckPom. Astor muss man natürlich hören, geschrieben funktionieren seine Gags nicht. In Helsinki aß er zum Beispiel mal einen Salat im Bett. „Danach hab’ ich wie ein Vinaigrette“, also wie ein „Finne g’redt“. Es ist das Markenzeichen des 57-Jährigen, ähnlich klingende Wörter in sachfremde Texte zu verpacken – und diese Idee verfehlt auch nach 30 Bühnenjahren nicht ihre Wirkung.

Wenn die Begriffe wie ein Feuerwerk abgeschossen werden, so wie beim Ausflug auf die Inselgruppe der Spirituosen, erfordert das höchste Konzentration. Man grübelt noch über den Gärtner nach, der faul im hohen Grase liegt („Warum Metternich?“), da flattert plötzlich ein Federweißer Papagei aus Jamaika Rum und biegt die Mariacron mit einer Selbsthilfegrappa um die Ecke.

Im selben Stil geht’s weiter mit dem „Kräuterliedl“, in dem die Nachbarin gefragt wird, ob sie vielleicht „an Dill do hat“. Auch ans große Theater hat der Vers-Sager und Verb-Brecher vom Hasenbergl sich gewagt. Shakespeares „Hamlet“ erfährt bei ihm eine kulinarische Wiedergeburt als „Omlett – ein Rührstück mit Eggschn“. Es beginnt mit dem zweiten Aufzug – der erste ist stecken geblieben – und es dreht sich um ein Kochduell, zu dem Alfons Schuhbeck leider nicht erscheinen kann, weil er ein Opfer der Ingwersition wurde. Eine Geschichte, eine lange!, die ausschließlich mit As beginnt: So etwas kann sich bloß Astor ausdenken. Dass er bei „Adalabert und die Außerirdischen“ ein „after“ Allerheiligen einschmuggelt, tut dem Spaß keinen Abbruch.

Ob beim Senioren-Medley, beim Rap „Pubertier in the house“ oder bei seiner AfD-Kritik – Willy Astor hat das Zeitgeschehen im Blick. Er macht sich lustig, ohne zu verletzen – und er kann über sich selber lachen. An einer Stelle versagt sein Schnellfeuergewehr, der Freund aus der Technik kann nicht weiterhelfen. Sympathisch offen steht Astor zu seinem Texthänger.

Zum Schluss wird’s interaktiv. Das Publikum darf Vornamen ergänzen, völlig sinnfrei versteht sich. „Allmählich muss ich zum Ende kommen, weil’s in einer halben Stunde...“, beginnt der Kabarettist einen Satz. Die Antwort lässt ein bisschen auf sich warten, dann ruft jemand, über den eigenen Geistesblitz erfreut: „Elvis“. Bis es elf ist, greift der Ickinger aber noch einmal zur Gitarre, um im Stil der großen Liedermacher seiner Jugend wie Reinhard Mey noch etwas Nachdenkliches auf die Bühne zu bringen. Sein Talent als Komponist beweist er mit „Nautillus“ aus der genialen Platte „The Sound of Islands“

Ein Wiedersehen gibt es im Juli beim Flussfestival in Wolfratshausen. Der Wortakrobat scheint Gefallen gefunden zu haben an Auftritten direkt vor der Haustür.

