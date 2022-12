Mit Telefon und Terminkalender: Afghanin unterstützt Neuankömmlinge

Von der Übersetzung bis zum Fahrdienst

Seit gut vier Jahren lebt ein afghanisches Ehepaar in Geretsried und hilft Geflüchteten bei ihrem Neustart in der neuen Heimat.

Geretsried – Sie wissen selbst am besten, wie ein Neustart in der Fremde ist. Tayebe und Ali ahmad Nazari mussten aus ihrem Heimatland Afghanistan fliehen. Neun, zehn Monate waren sie auf der Flucht, bevor sie am 19. Dezember 2015 Deutschland erreichten. Seit gut vier Jahren lebt das Ehepaar in Geretsried und unterstützt Neuankömmlinge.

Auch bei medizinischen Notfällen hilft sie

Telefon und Terminkalender: Das sind die wichtigsten Utensilien von Nazari, um die vielen Hilfesuchenden zu koordinieren. Sie übersetzt, spricht mit Ärzten und organisiert Fahrdienste, die ihr Mann mit seinem Pkw übernimmt. Der Kalender ist prall gefüllt. Oft ist sie von 8 bis 16 Uhr im Einsatz – manchmal klingelt es auch nachts. Das seien in der Regel medizinische Notfälle. Seit einem Jahr ist das Ehepaar auch im Helferkreis aktiv.

Das kommt von Herzen.

Es dauert nicht lange, und schon läutet das Handy wieder. „Heute Nachmittag braucht eine Frau Unterstützung.“ Doch so spontan kann die 27-Jährige an diesem Tag nicht reagieren. Andere Termine lassen das nicht zu. „Und zwei Kinder haben wir ja auch noch“, sagt die gebürtige Afghanin, die sehr gut Deutsch spricht. Sechs und drei Jahre alt sind die Buben.

Unterstützung bei Hausaufgabenbetreuung fehlt

Sich um ihre Landsleute und Geflüchtete anderer Nationen zu kümmern, das macht Nazari gern. „Das kommt von Herzen“, sagt sie. Sie würde sich freuen, wenn sie bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit jemand unterstützen würde – vielleicht auch aus den Reihen der Geflüchteten. Bedarf gebe es auf jeden Fall, meint die Wahl-Geretsriederin. Eine Betreuung und Förderung einiger Mädchen und Buben in der zentralen Unterkunft an der Jahnstraße wäre in ihren Augen ebenfalls sinnvoll. „Sie sind zu Hause, weil sie keinen Kindergartenplatz haben“, so die gelernte Schneiderin. „Das ist echt eine Katastrophe.“ Die Fünf- bis Sechsjährigen sollen aber nächstes Jahr in die Schule gehen und müssten soziales Miteinander lernen. Auch ältere Kinder bräuchten Unterstützung, und zwar bei der Hausaufgabenbetreuung. „Sie verstehen nicht so viel Deutsch.“

Die 27-Jährige selbst hat auch einen großen Wunsch. Aktuell lebt die vierköpfige Familie in einer Einzimmerwohnung – eine Herausforderung für Eltern wie Kinder. „Und mein Mann würde gerne wieder als Schweißer oder Krankenpfleger arbeiten“, ergänzt die zweifache Mutter. Aktuell wartet der 39-Jährige auf einen Platz in einem Deutschkurs. „Alle B1-Kurse sind aber voll“, so die Erfahrung der beiden. Das Erreichen dieses Sprachniveaus sei wiederum Voraussetzung, um eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu erreichen. Tayebe Nazari hat bislang keinen Sprachkurs besucht und scheint ein Naturtalent zu sein. „Ich habe mir alles selbst beigebracht“, sagt sie mit einem Lächeln.

