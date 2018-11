Mittagsbetreuung in Geretsried: Nach 19 Jahren nicht mehr wegzudenken

Seit 19 Jahren gibt es in der Karl-Lederer-Schule eine Mittagsbetreuung. Dort werden täglich 160 Kinder betreut - die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr.

Geretsried – Vor 19 Jahren wurde sie aus der Not heraus geboren. Mittlerweile ist die Mittagsbetreuung der Karl-Lederer-Grundschule nicht mehr wegzudenken. Aktuell werden dort 160 Grundschüler betreut.

Wäscheklammern, bunte Tonpapierstreifen, Holzkügelchen und Schnüre: Es könnte ein selbst gebasteltes Gesellschaftsspiel sein, was da an der Wand hängt. Aber die liebevoll gestaltete Tafel mit den vielen Namensklupperln ist eine Übersicht. Sie zeigt, ob ein Kind gerade in der Mensa zu Mittag ist, ob es seine Hausaufgaben macht, ob es bastelt oder in der Turnhalle beziehungsweise draußen Fußball spielt.

„Die Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Schule haben 1999 ein paar Mütter gegründet, damit ihre Kinder versorgt werden“, berichtet Gabriele Kaiser im Gespräch mit unserer Zeitung. Alles fing mit einer Gruppe an. Inzwischen sind es 160 Kinder, die dort bis 16.30 Uhr lernen, spielen und sich austoben können. „Früher gab es ein geschlossenes Gruppenkonzept“, berichtet die 52-Jährige. „Jetzt haben wir umgestellt.“ Es gibt verschiedene Räume mit diversen offenen Angeboten für die Kinder. Auch ein Zimmer zum „Chillen“ ist da. „Dort können die Kinder Mandalas malen oder sich was vorlesen lassen.“

Die Grundschüler, die Kaiser und ihr Team betreuen, müssen nicht in die Mensa zum Mittagessen gehen. „Von den aktuell 160 sind es 57, die rübergehen“, sagt die Geretsriederin. Eine Mahlzeit kostet 3,70 Euro. Ab 14 Uhr erledigen die Kinder in der Regel ihre Hausaufgaben. Dabei werden sie betreut. Je nach Jahrgangsstufe dauert das eine bis eineinhalb Stunden. „Wenn ein Kind fertig ist, kann es in eine Gruppe gehen.“ Gut die Hälfte der Mädchen und Buben bleibt bis 16 oder 16.30 Uhr.

Kinderbetreuungsplätze sind bei Eltern gefragt: Wie berichtet gab es im vergangenen Jahr eine Warteliste, weil nicht alle Mädchen und Buben untergebracht werden konnten. Aus diesem Grund wurde auf Betreiben der Stadt an der Karl-Lederer-Grundschule kurzfristig noch eine zusätzliche Gruppe in der Mittagsbetreuung eingerichtet. Das ergänzende Angebot reichte allerdings nicht aus – auch weil der Champini-Hort seine Pforten schloss. Zuletzt hatten sieben oder acht Kinder keinen Platz. Kaiser hofft, dass sie diese im Laufe des Betreuungsjahres noch aufnehmen kann, beispielsweise weil eine Familie keinen Platz mehr benötigt. Dass es Familien gibt, die die Stadt für die Betreuungssituation mit Vehemenz kritisieren, kann die Geretsriederin nicht nachvollziehen. „Mein Eindruck ist, dass die Stadt sehr bemüht ist. Unsere Zusammenarbeit klappt sehr gut.“

Mittelfristig will die Stadt an der Isardamm-Grundschule und an der Karl-Lederer-Grundschule jeweils ein extra Gebäude für die Mittagsbetreuung errichten. Das soll im Schuljahr 2019/2020 für Entlastung sorgen. Ein Vorschlag, den Kaiser sehr begrüßt.

Mitarbeiter gesucht

Zur Verstärkung sucht das Team der Mittagsbetreuung Mitarbeiter. Interessierte melden sich unter Telefon 0 81 71/34 04 38 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen).

