Mittelschul-Zusammenlegung in Geretsried wird teurer – „frühester Baubeginn“ Mitte 2025

Von: Dominik Stallein

Teilen

Muss saniert werden für die Fusion: das Mittelschulgebäude an der Adalbert-Stifter-Straße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beide Mittelschulen an der Karl-Lederer-Straße sollen zusammengelegt werden. Die Planungen dauern jedoch – und damit steigen auch die Kosten.

Geretsried – Der Minister höchstpersönlich brachte die Genehmigung vorbei: Bei einem Besuch im März überreichte Kultusminister Michael Piazolo die schulaufsichtsrechtliche Genehmigung für die Zusammenlegung der beiden Mittelschulen am Standort Karl-Lederer-Straße – und zwar mit fünf Zügen. Seither wurde es stiller um das Großprojekt, für das Neubauten und eine Generalsanierung des bestehenden Schulhauses nötig sind. In der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend brachte Rathaus-Mitarbeiterin Janina Kleiber das Gremium auf den aktuellen Stand.

Mittelschul-Zusammenlegung in Geretsried wird teurer – „frühester Baubeginn“ Mitte 2025

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

So gab es Ende Juni einen ersten Gesprächstermin mit den Planern. Weil die Planer ausgebucht gewesen seien, sei ein früher Termin nicht möglich gewesen. Im Herbst soll nun eine aktualisierte Planung der zweiten Leistungsphase samt Kostenschätzung vorgestellt werden. Kleiber stellte den Stadtrat auf Mehrausgaben für das Projekt ein. Unter anderem, weil bereits einige Zeit vergangen sei, seit 2017 die Honorare ermittelt wurden.

„Generell benötigen wir etwas mehr als ein Jahr zur vollständigen Genehmigungsplanung“, so Kleiber. Bis Anfang 2025 könne es dauern, eine Baugenehmigung zu erlangen. „Demnach wäre der früheste Baubeginn im zweiten Quartal 2025.“ Der Neubau könnte, wenn alles gut läuft, im Verlauf des ersten Quartals 2027 stehen, die Generalsanierung Ende 2029 abgeschlossen sein.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)