Mittelschule: Drei Schulassistentinnen unterstützen Lehrkräfte

Schulassistenz: Katja Ritter (2. v. li.) und Helga König (2. v. re.) mit ihren Schützlingen (v. li.) Lavinia, Konstantin und Belinay, © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Zuzug von Schülern mit Migrationshintergrund nimmt seit Jahren zu. Die Mittelschule Geretsried spürt das deutlich. Drei Schulassistentinnen unterstützen Lehrkräfte bei der Arbeit.

Geretsried – „Es gibt Klassen mit einem Ausländeranteil von 70 bis 80 Prozent. Bei etwa der Hälfte aller Klassen liegt er bei 50 Prozent“, sagt Magdalena Singer, ehemalige Rektorin und jetzt Vorsitzende des Fördervereins der Schule. Als solche hat sie das Projekt „Schulassistenzkräfte“ ins Leben gerufen. Engagierte Frauen (bisher keine Männer) unterstützen in Teilzeit die Lehrerinnen und Lehrer in den fünften bis siebten Klassen bei der Arbeit.

Nicht nur Jugendlichen mit Migrationshintergrund, auch solchen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie oder Problemen im sozio-emotionalen Bereich sowie Inklusionsschülern stehen die Helferinnen zur Seite. Aktuell sind das Katja Ritter, Helga König und Caroline Osmanczyk.

Eine der drei Stellen wird von der Stadt finanziert, die anderen beiden von Sponsoren, um die sich Magdalena Singer jedes Jahr neu bemüht. Kürzlich lud sie zu einem gemeinsamen Pressegespräch mit den Assistentinnen, Schülern, Sponsoren, Zweiter Bürgermeisterin Sonja Frank, Lehrerinnen und der Schulleitung in das Schulhaus an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein.

Helfer stehen Jugendlichen während des Unterrichts zur Seite

„Kindern, die’s vielleicht nicht so leicht haben, zu helfen“ – das war die Motivation von Katja Ritter, sich als Schulassistentin zu bewerben. Außer, dass sie selbst Mutter ist, brachte sie keine Voraussetzungen mit. Man muss weder Pädagoge oder Sozialpädagoge noch Psychologe sein für den Job. „Empathie ist das Wichtigste“, sagt Singer. Die Helferinnen im Hintergrund stehen den Jugendlichen während des Unterrichts zur Seite. „Gerade geflüchtete Jugendliche können oft gar nicht lesen und schreiben. Oder sie haben eine andere Schrift gelernt“, sagt die Fördervereins-Vorsitzende.

Manchmal nehmen die Assistentinnen kleinere Gruppen von zwei, drei Schülern aus dem Klassenzimmer, um ihnen den Stoff in Ruhe zu erklären. Davon profitiert auch die übrige Klasse. Der Lehrer kann sich auf sie konzentrieren; die guten Schüler werden nicht beim Lernen aufgehalten. „Das ist eine große Erleichterung“, sagt Lehrerin Stefanie Schalch.

So empfinden es auch die Jugendlichen selbst. „Wenn ich etwas nicht verstanden habe, kann ich gleich nachfragen bei Frau Ritter“, sagt der 13-jährige Siebtklässler Konstantin. Die zwölfjährige Lavinia erzählt, die Assistenzkraft habe ihr auch einmal geholfen, einen Streit mit einer Freundin zu schlichten. Und Belinay (12) meint, sie hätte sich die Unterstützung schon an der Grundschule gewünscht. Die Zuwendung und Aufmerksamkeit, die sie erhalten, tut allen drei Jugendlichen gut. Sie verbessert nicht nur ihre Noten, sondern steigert auch ihr Selbstbewusstsein. Unruhe oder Neid kämen in der Klasse nie auf durch die Assistenz, sagen sie.

Vereine, Stiftung und Privatpersonen helfen mit Spenden

Magdalena Singer und Schulleiter Florian Kropius sind dankbar für die Spenden, mit denen sie seit Jahren das Assistenzmodell finanzieren können. Singer erwähnt vor allem den Verein TUN aus Beuerberg, den Franz-Geiger-Verein aus Wolfratshausen und die Ernst-Pelz-Stiftung aus Geretsried.

Auch zahlreiche private Spenderinnen und Spender sorgen dafür, dass die 15-Stunden-, beziehungsweise 20-Stunden-Zusatzkräfte bezahlt werden können. „Es wäre schön, wenn sich weiterhin Unterstützer für das Projekt finden würden“, sagt Singer.

Tanja Lühr

