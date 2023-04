Mittelschule Geretsried: Erste Hilfe aus Schülerhand

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gut ausgebildet: Die Schulsanitäter mit (hinten v. li.) Katrin Degenhart, Thorben Dahms, Schulleiter Florian Kropius und Jan Dühring (Stadtwerke Geretsried). © sh

An der Mittelschule gibt es eine Sanitätergruppe. Sie sind bei Schulveranstaltungen im Dienst und stehen auch während des Unterrichts bei Unfällen zur Verfügung.

Geretsried – Mit seiner Idee rannte Thorben Dahms, Lehrer an der Mittelschule Geretsried und zugleich Fachberater Verkehrserziehung im Landratsamt, die sprichwörtlichen offenen Türen ein: Er schlug Schulleiter Florian Kropius vor, Schüler als Schulsanitäter auszubilden. Die sind bei Schulveranstaltungen im Dienst und kümmern sich im Notfall um den Verletzten. Zudem stehen sie während des Unterrichts bei Unfällen zur Verfügung.

Mit ins Boot holte man Katrin Degenhart, Fachbereichsleiterin Bildung und Beauftragte Schulsanitätsdienst beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Ihr zufolge gibt es im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mittlerweile rund 20 Schulen, an denen Schulsanitäter eingesetzt werden, von der Grundschule bis zum Gymnasium. „In den Grundschulen und Förderzentren heißen diese meist ,Juniorhelfer‘ und machen Pausendienst“, erklärt Degenhart. Und wann werden die Schulsanis aktiv? Beispiel ist ein Vorfall an der Mittelschule vor einigen Wochen: Eine Gruppe Mädchen rennt ausgelassen die Treppe hinunter. Eine stolpert, stürzt und bleibt, das Gesicht schmerzverzerrt, mit verdrehtem Fuß am Ende der Stufen liegen. „Ein typischer Fall für unsere Schulsanis“, so Dahms. „Sie haben sich vorbildlich gekümmert, den Fuß stabilisiert, die Schaulustigen weggeschickt und die Patientin betreut bis der Rettungsdienst vor Ort war.“

15 Schüler ließen sich ausbilden

Dahms hat selbst eine Erste Hilfe-Ausbildung gemacht. Sie war sich „sicher, dass wir genug Interessierte finden, die hier mitmachen wollen“. Ihr Gefühl trog sie nicht. In kürzester Zeit fanden sich im Karl-Lederer- und dem Adalbert-Stifter-Haus zusammen 15 Schüler, die sich ausbilden lassen wollten. Degenhart sorgte für die Grundausstattung wie zwei Notfalltaschen. „Die Lehrer und Schüler waren total motiviert“, sagt sie im Rückblick. Dem BRK sei es ein absolutes Anliegen, den Ausbau des Schulsanitätsdienstes zu unterstützen und zu fördern.

Dahms Kollege Rüdiger Rieß sagte ebenfalls seine Mithilfe bei der Betreuung der jungen Schulsanitäter zu. Mit den Stadtwerken Geretsried, der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, Werbetechnik Andreas Golmayer, Sascha Richter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, und der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried (SFSG) fand man weitere Unterstützer. Die Schüler absolvierten einen Erste-Hilfe-Kurs über 16 Unterrichtsstunden. „Zusätzlich standen schulspezifische Themen wie Sportverletzungen auf dem Ausbildungsplan.“

Platzwunde versorgt

Spaß gemacht hat es allen. „Ich finde es gut, zu wissen, wie man in solchen Situationen helfen kann“, sagt die zwölfjährige Lavinia. Sie selbst wurde als Schulsanitäterin bereits zu einer Platzwunde gerufen. Und: „Es ist doch toll, in seiner Freizeit etwas Sinnvolles zu machen.“

Gerade hier unterstützte die Mittelschule Geretsried bereits in der Vergangenheit ihre Schüler, wo sie nur konnte. Gemeinsam mit dem Schulverbund Isar-Loisach nahm sie an dem Schulversuch „TAFF“ teil, der sich dem Finden und Fördern von Talenten und Begabungen verschrieben hat. „Es ist für das Selbstwertgefühl ebenfalls wichtig, helfen zu können“, so Schulleiter Kropius. „Und“, bekräftigt Kollege Dahms: „Nur mit einem ,Wir‘ in der Gesellschaft kann es weitergehen.“

