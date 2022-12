Erweiterung und Sanierung der Mittelschule: Mensa soll aufs Dach

Von: Susanne Weiß

Das nächste Bauprojekt: Die Stadt muss die Mittelschule ertüchtigen. © Archiv

Die Erweiterung und Sanierung der Mittelschule ist in Planung. Nun steht fest, wo die neue Mensa gebaut werden soll. Und eine wichtige Hürde ist genommen.

Geretsried – Vor einem Jahr hat der Stadtrat entschieden, dass das Karl-Lederer-Schulhaus, in dem ein Teil der Mittelschule untergebracht ist, künftig für die Grundschule, eine zusätzliche Kindertagesstätte sowie eine soziale Einrichtung benötigt wird. Die Festlegung war wichtig, um die Mittelschule im Schulhaus an der Adalbert-Stifter-Straße zusammenlegen und auf fünf Klassen pro Jahrgang auslegen zu können. Nun überbrachte Rathausmitarbeiterin Janine Kleiber dem Bau- und Umweltausschuss die frohe Kunde: „Die Regierung von Oberbayern hat die Fünfzügigkeit genehmigt. Das ist eine gute Nachricht.“

Mittelschule Geretsried: Mensa soll aufs Dach

Mit dieser Gewissheit kann die Stadt Geretsried nun weiterplanen. Wie berichtet soll das Stifter-Schulhaus um einen Neubau erweitert werden. Im Anschluss muss der Bestand saniert werden. Bislang nutzen die Mittelschüler die Mensa des Gymnasiums. „Allerdings kann der Landkreis die Zustimmung dafür immer nur für ein Jahr geben“, so Kleiber. Deswegen hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss im April dafür ausgesprochen, eine eigene Mensa zu schaffen.

Dafür hat das beauftragte Büro nun drei Varianten erarbeitet. Der Bau- und Umweltausschuss legte sich darauf fest, die Schülerinnen und Schüler künftig im Dachgeschoss mit Mittagessen zu versorgen. Dafür soll der geplante Neubau aufgestockt werden. Die Statik müsste in der Planung entsprechend angepasst werden. Nachteil bei dieser Lösung ist laut Kleiber, dass die Speisen über einen Aufzug angeliefert werden müssen. Und für externe Nutzer müsste das Treppenhaus geöffnet werden. Ansonsten sprach aber das Meiste für diese Variante. „Es ist auch die von den Architekten bevorzugte“, so die Bauamtsmitarbeiterin.

Mensa soll auf 200 Schülerinnen und Schüler im Zwei-Schicht-System ausgelegt sein

Alternativ wäre ein Anbau an den Neubau denkbar gewesen. Für den Satelliten hätte man aber eine komplett eigene Infrastruktur gebraucht. Eine dritte Variante wäre, einige Klassenzimmer im Erdgeschoss in eine Mensa umzuplanen. Die Klassenzimmer wären dann ins Dachgeschoss gewandert. „Im Schulhaus gäbe es die Beeinträchtigung durch Geräusche und Gerüche“, gab Kleiber zu bedenken.

Die neue Mensa an der Mittelschule soll für 200 Heranwachsende ausgelegt sein, die in zwei Schichten zum Essen kommen. Im Speiseraum finden somit 100 Personen auf einmal Platz. Eine Küche zum Kochen ist nicht vorgesehen. Das Essen soll angeliefert und bereitgestellt werden. „Cook & Hold“ heißt dieses System. Die Verwaltung hat für 2022/23 1,4 Millionen Euro an Planungskosten für das Mittelschulprojekt im Haushalt vorgesehen. Eine Kostenschätzung für die Mensa soll nun vorgenommen werden. sw

