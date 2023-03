Neuer Markt in Geretsried bietet arabische, ukrainische und russische Spezialitäten

Alter Hase im Lebensmittelgeschäft: Mohamed Hafsergawi in seinem eben erst eröffneten Geschäft an der Egerlandstraße. © sh

In Mohamed Hafsergawis neuem „Mixland“ findet man arabische, ukrainische und russische Lebensmittel. Der Laden ergänzt den Isatanbul-Markt seines Bruders.

Geretsried – Mohamed Hafsergawi ist zurück am alten Platz, aber unter neuem Namen und mit etwas anderem Sortiment als früher. Vor Kurzem hat der 45-jährige Syrer an der nördlichen Egerlandstraße in Geretsried, neben dem Mieder-Eck, den „Mixland“-Markt eröffnet. Dort verkauft er Spezialitäten vom Balkan, aus Rumänien, der Türkei und Afghanistan sowie aus Russland und der Ukraine.

„Mixland“ an der Egerlandstraße in Geretsried hat eröffnet

2020 hatte er sich dort gemeinsam mit seinem Bruder Schaker Hafsergawi mit dem Istanbul-Markt niedergelassen. Weil den beiden die Verkaufsfläche mit der Zeit zu klein geworden war, zogen sie im September 2021 in den ehemaligen Rewe-Markt an der südlichen Egerlandstraße um. Jetzt haben sich die Brüder getrennt, um jeweils einen eigenen Lebensmittelladen zu betreiben. „Bei Schaker gibt es mehr türkische und arabische Spezialitäten. Ich habe noch mehr aus Russland und der Ukraine dazu genommen“, erklärt Mohamed Hafsergawi.

Im vorderen Bereich kann sich der Kunde aus einer großen Auswahl an frischem, knackigen Obst und Gemüse selbst bedienen. Zur Eröffnung gab es zum Beispiel Petersiliensträuße, fünfmal größer als in deutschen Supermärkten, zum Preis von einem Euro. Außerdem findet man hierzulande weniger bekanntes Gemüse wie Okra-Schoten oder Mini-Auberginen.

Zwei orientalisch-osteuropäische Geschäfte an der Egerlandstraße - dazu Aldi

Ganz hinten im Geschäft bedient Hafsergawi an der Frischfleisch- und Fischtheke. Jeden Donnerstag bekomme er Doraden, Wolfsbarsch, Sardinen und Meeresfrüchte geliefert, sagt er. An Fleisch gibt es deutsches Lamm, Rind, Kalb und Huhn. Konserven und Tiefkühlkost sind ebenso erhältlich wie Reis und Getreide, Milchprodukte aus Schafs- und Ziegenmilch, Tee und Kaffee, Olivenöl, Nüsse in allen Variationen, Süßigkeiten und exotische Gewürze.

Der Bedarf für zwei orientalisch-osteuropäische Geschäfte im Zentrum ist da, glaubt der in Bad Tölz lebende 45-Jährige, den seine Freundin Sandy Schönherr unterstützt. Dass es mit dem Aldi, der am kommenden Donnerstag 9. März, schräg gegenüber eröffnen will, mit dem Edeka am Karl-Lederer-Platz und dem Istanbul-Markt gleich vier Lebensmittelgeschäfte auf engem Raum geben wird, stört den Geschäftsmann nicht im Geringsten. „Konkurrenz belebt. Die Kunden, die zu Aldi gehen, finden bei uns zusätzlich das Besondere“, meint er.

„Mixland“-Betreiber Mohamed Hafsergawi kam vor zehn Jahren nach Deutschland

Schon in seiner Heimatstadt Aleppo hatte Mohamed Hafsergawi erfolgreich im Lebensmittelbereich gearbeitet. Er betrieb dort drei Läden. Vor zehn Jahren flüchtete er mit seiner Familie vor dem dort herrschenden Krieg. Sein jüngerer Bruder Schaker lebt bereits seit dem Jahr 2003 in Deutschland.

Tanja Lühr

