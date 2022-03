Das Mütterzentrum in Geretsried wird zur „Wuselvilla“ - neuer Name, neues Team

Von: Dominik Stallein

Drei aus dem neuen Vorstandsteam des Vereins Familientreff Wuselvilla: Die Vorsitzende Kerstin Menk (Mi.) mit Katrin Michel (li.) und Marlene Mauss. Auf dem Foto fehlen Betül Cakir-Möckl und Alexandra Spiel. © Tanja Lühr

Der beliebte Familientreff in Geretsried will nach corona-bedingter Pause wieder voll durchstarten. Es gibt schon viele Ideen für neue Aktivitäten.

Geretsried – In den Räumen, auf den Gängen und im Garten des Mütterzentrums an der Adalbert-Stifter-Straße wuselt es tagsüber nur so von kleinen Besuchern. Im 32. Jahr seines Bestehens hat der Verein sich deshalb umbenannt – in „Familientreff Wuselvilla“.

Das Geheimnis um den neuen Namen wurde lange streng gehütet von der Vorstandschaft. Am Montagabend verriet ihn die scheidende Vorsitzende Andrea Schimpf bei der Jahresversammlung. „Wir wollen damit der Tatsache gerecht werden, das längst nicht mehr nur Mütter, sondern auch Väter und Großeltern zu unseren aktuell 209 Mitgliedsfamilien gehören“, erklärte Schimpf. Die Bezeichnung sei aus über 60 Vorschlägen im Team ausgewählt worden.

Eigentlich sollte die Bekanntgabe schon 2020 im Rahmen einer Jubiläumsfeier erfolgen. Doch dann kam bekanntlich Corona. Die Pandemie mit ihren Lockdowns und Beschränkungen setzte dem Verein schwer zu, außerdem brachen die Ehrenamtlichen weg (wir berichteten). So konnte erstmals in der Geschichte des MüZe keine feste Vorkindergartengruppe „Sonnenkäfer“ mehr angeboten werden. Auch die offene Betreuung „Dschungelland“ musste wegen Personalmangels gestrichen werden. „Die Auflösung des MüZe stand ernsthaft im Raum“, berichtete Schimpf.

Die Kehrtwende kam mit der Einführung der „Sommer-Picknicks“ im Juli 2021, offene Treffen im Garten, die ohne Hygiene-Auflagen möglich waren. Endlich fand wieder ein Austausch unter jungen Eltern statt und endlich erklärten sich einige von ihnen bereit, die bisherige Vorstandschaft abzulösen. Denn Schimpf und ihre Kolleginnen standen teils schon 15 Jahre an der Spitze und hatten 2021 angekündigt, die Führung in jüngere Hände legen zu wollen.

Familiencafé und Freizeitangebote: Kinder finden in der Wuselvilla viele Aktivitäten

Einstimmig gewählt wurden am Montag Kerstin Menk, Katrin Michel, Marlene Mauss, Betül Cakir-Möckl und Alexandra Spiel. Wer welchen Posten übernimmt, wird noch intern festgelegt, nur Menk als Vorsitzende steht bereits fest. Die 32-Jährige, die bei der Stadt Geretsried arbeitet, hat drei Kinder im Alter von sechs, vier und zwei Jahren und ist seit 2018 Mitglied im Mütterzentrum. Sie präsentierte mit dem neuen Flyer, einem neuen Logo und Maskottchen Willi Wusel gleich einen ganzen Schwung frischer Ideen.

Das Herzstück der Wuselvilla soll künftig das Familiencafé sein, das montags und mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet hat. Hier kann jeder ohne Anmeldung unter Einhaltung der 2G-Regel Gleichgesinnte zum Ratschen, Essen, Trinken und Spielen treffen. Etabliert hat sich ebenfalls der Brunch einmal im Monat.

Spieleabende für Eltern, Treffpunkt für Familien: Die Wuselvilla hat ein großes Angebot

Aus dem umfangreichen Programm stellte Menk noch die Spieleabende für Erwachsene, die Zwergen-Uni für die ganz Kleinen, den Spielenachmittag für Kinder ab fünf Jahren und den Eltern-Erfahrungsaustausch am Abend heraus. Für das neue Projekt Vorlesestunde habe man mittlerweile eine „sehr engagierte Oma“ gefunden, die regelmäßig für Vier- bis Achtjährige Geschichten vorliest. In Planung ist eine offene Krabbelgruppe. Das hänge noch davon ab, wie viele Eltern heuer ohne Kita-Platz blieben, sagte Menk. Bei vielen einmaligen Aktionen hat das neue Team auch die Väter eingespannt, etwa bei einer „Sternenforscher-Zeltübernachtung“ oder einem Lagerfeuer-Abend im Sommer. Zahlreiche Kreativangebote, angefangen beim Osterkörbchen basteln am 9. April, runden das Jahresprogramm ab.

Was dem Verein noch fehlt, sind weitere Ehrenamtliche für sämtliche Bereiche. Denn „ohne Holz geht das Feuer aus“, meinte Andrea Schimpf und das wäre schade angesichts der motivierten, neuen Wuselvilla-Führung.

Infos im Internet: www. wuselvilla.org