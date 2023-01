Multi-Kulti-Stadt Geretsried: Französin rief „Table Ronde“ ins Leben

Von: Rudi Stallein

Teilen

Zeit zum Entspannen: Der Campingplatz am Bibisee ist einer der Lieblingsplätze von Agnès Kopany zum Abschalten und Nichtstun. © Rudi Stallein

In der Stadt Geretsried leben 106 Nationalitäten. Agnès Kopany aus Frankreich rief vor 24 Jahren den „Table Ronde“ ins Leben.

Geretsried – Ihre Reise nach Geretsried nahm ihren Anfang auf der Ile d’Oléron vor der französischen Atlantikküste. Die junge Französin, damals knapp 20 Jahre alt, machte dort Urlaub „mit Schwester, Schwager und einer Freundin“. Beim Ausgehen am Samstagabend landeten sie in einem Lokal namens „La Taverne Munichoise“. Drinnen herrschte fröhliche Bierzeltstimmung. So dauerte es nicht lange, bis sie bei Bier und Blasmusik mit den Burschen am Nebentisch ins Gespräch kamen. Musiker aus Deutschland, die zwei Tage später im selben Lokal auf der Bühne standen.

Multi-Kulti-Stadt Geretsried: Französin rief vor 24 Jahren „Table Ronde“ ins Leben

Besonders der junge Mann mit Saxofon und Klarinette, mit dem sie zwei Abende zuvor schon angeregt geplaudert und gelacht hatte, gefiel ihr. „Er war schön, lustig, aufgeweckt, voller Leben. Das hat mir imponiert. Und in Lederhosen war er noch attraktiver“, erinnert sich Agnès Kopany an die ersten Begegnungen mit ihrem späteren Ehemann. „Sie haben uns dann am Campingplatz besucht, wir haben für sie gekocht, von da an gingen die Besuche hin und her.“

Das war im August 1977. Nur einen Monat später, zur Wiesn-Zeit, kam sie zum ersten Mal nach Geretsried, wo ihr junger Freund zu Hause war. Drei Jahre pendelte das Paar zwischen Geretsried und Agnès Heimatdorf Ménarmont bei Rambervillers im Departement Vogesen hin und her. Ende November 1980 heirateten sie.

Die Arzthelferin gab ihren Job in einer französischen Klinik auf, begleitete Ehemann Peter nach Florida, wo er ein Engagement im „The Bavarian Beergarden“ in Daytona Beach bekommen hatte. Die erste Schwangerschaft verhinderte ein längeres Bleiben in den USA. Es ging zurück nach Geretsried, zunächst für 13 Jahre. Dann zog es die junge Familie, die inzwischen zu viert war, nach Frankreich.

In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert. © In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert.

„Die Idee war, dort einen Getränkemarkt mit deutschem Bier aufzuziehen. Wir dachten, dass wir Geretsried für immer verlassen“, erzählt Agnès Kopany vom Umzug im Frühjahr 1994. Doch die Frankreich-Pläne entwickelten sich nicht wie erhofft. Deshalb reifte nach nur drei Jahren, kaum dass sie sich in Frankreich ein wenig akklimatisiert hatten, der Entschluss, zurück nach Deutschland zu gehen, sprich nach Geretsried. „Es war die Bedingung unserer Kinder, dass wir wieder hierher zurückgehen“, sagt Kopany. „Sie wollten nicht noch einmal entwurzelt werden.“

Seit knapp 26 Jahre lebt sie nun in Geretsried. Ihr Mann eröffnete einen Getränkemarkt, sie fand eine Anstellung als Arzthelferin in einer Geretsrieder Praxis, wo sie gerade ihr 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert hat. Nebenbei sorgte sie dafür, dass sich die französische Kultur in der Multikulti-Stadt Geretsried verfestigte. Schon während der dreijährigen Episode in Frankreich habe sie festgestellt, „dass mein Französisch an Vitalität verloren hatte“, erklärt die heute 65-Jährige. „Ich dachte, man müsste irgendwas machen, um weiterhin Französisch reden zu können.“ Darin bestärkt hat sie ein Patient, der ihr anbot, „etwas zusammen zu machen“.

106 Nationalitäten in Geretsried: Französischsprachiger Stammtisch „zum Plaudern, ohne Zwang“

Walter Winzker, ehemaliger Fremdenlegionär mit dem Wunsch, mehr Französisch zu reden, war der letzte Schubser, den es brauchte. Gemeinsam gründeten die beiden den „Table Ronde“, einen französischsprachigen Stammtisch, „zum Plaudern, ohne Zwang, einfach so“. Ein entsprechendes Zeitungsinserat brachte die Sache schnell ins Laufen. Am 19. März 1999 fand in den Ratsstuben das erste Treffen statt. „Es kamen zwölf Leute, so viel hatte Agnès Kopany nicht erwartet. „Dann haben wir gesagt: Okay, ab jetzt treffen wir uns regelmäßig.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

Die Plauderrunde wurde schnell mit Leben gefüllt, Ausflüge, Radtouren, Wanderungen kamen hinzu. Das Helferteam wuchs. „Marie-José Beyer, Agnès und Rainer Kebekus, Frédérike Megyes, Beate und Anfried Sauerborn und einige andere waren eine große Unterstützung“, berichtet die Französin. „Das war mein Baby. Ich habe ganz viel Liebe, Energie, Kraft und Arbeit da reingesteckt. Ich konnte mich da verwirklichen. Ich war in meinem Element. Die Zeit war wirklich schön.“

Sie währte 15 Jahre. Dann war es an der Zeit, das Baby abzugeben. „Ich suchte jemanden, der jünger ist, fröhlich, tolerant, engagiert.“ Kopany fand den Jemand 2014 in Person von Djamilla Brandes. Sie führt heute die Tradition des Table Ronde mit ebenso viel Leidenschaft weiter. „Ich bin jetzt nur noch als Gast dabei“, sagt die Gründerin und ergänzt mit einem Lachen um die Augen: „Ich habe jetzt einen Familienstammtisch, habe meine Krippe zu Hause.“

Dort freuen sich vier Enkelkinder im Alter von zwei bis fünf Jahren auf die Oma. „Geretsried bedeutet mir viel, hier sind meine Kinder groß geworden, hier habe ich viele Bekanntschaften gemacht, Freunde gewonnen, auch durch meine Arbeit. Mir geht es gut in Geretsried, aber die Kinder sind jetzt nicht mehr da“, sinniert Agnès Kopany. „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“ (rst)

Über diese Serie

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.