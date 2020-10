Musik von klein auf

Die Musikschule hat ein Projekt gestartet: Musikalische Früherziehung wird zum festen Bestandteil im Kindergarten

Geretsried – Wenn Handtrommeln, Klangstäbe und tonal aufeinander abgestimmte Kunststoffröhren, sogenannte Boomwhacker, im Turnraum verteilt liegen, gibt es kein Halten. Die Mädchen und Buben des Champini-Kindergartens stürzen sich nur so darauf und starten ein wildes Klopfkonzert. „Instrumente sind wie Magneten, Klang ist magisch für die Kinder“, sagt Sabrina Schwenger, kaufmännische Leiterin der Musikschule.

Seit September dürfen die Kindergartenkinder an der Jeschkenstraße einmal in der Woche gemeinsam mit Stela Trambeva, Lehrerin für musikalische Früherziehung, sowie der Erzieherin der jeweiligen Kindergartengruppe Musik machen. Dahinter steckt ein Projekt, für das Musikschule und Kindergarten kooperieren.

Finanziert wird es zunächst durch Spenden. Vertreter des Rotary Clubs Wolfratshausen Isartal überreichten jüngst 3400 Euro, und vom Lionsclub München-Isartal gab es 1000 Euro. „Wir freuen uns, wenn noch ein bisschen was kommt“, sagt Schwenger und hofft, die Finanzierung bis zum Ende des Kindergartenjahrs so zu sichern. Langfristig hofft die Musikschulleiterin, das Projekt dauerhaft zu etablieren und auf weitere Kindergärten in Geretsried auszuweiten.

Bisher bot die Musikschule in verschiedenen Geretsrieder Kindergärten Kurse an, für die Eltern ihre Sprösslinge bei Interesse anmelden konnten. Das hatte aber mehrere Nachteile. Eltern zahlten doppelt – für die Betreuung im Kindergarten und für den Musikkurs. „Wir durften das nur nachmittags in Randzeiten machen“, nennt Schwenger die daraus resultierende Vorgabe des Landratsamts. Vormittags seien die Kinder aber konzentrierter, ergänzt Sabine Beyer, musikalisch-pädagogische Leiterin der Musikschule. Zudem konnten dadurch nicht alle Kinder von den Kursen profitieren.

Aufgrund der Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfen die Kurse seit einigen Monaten aber ohnehin nicht mehr stattfinden, da dort Kinder aus verschiedenen Gruppen zusammenkommen würden. Schwenger zog deswegen zum neuen Kindergartenjahr eine Idee aus der Schublade, mit der sie schon länger schwanger geht: die musikalische Früherziehung in das Konzept eines Kindergartens zu integrieren und so allen Kindern einen Zugang zur Musik zu verschaffen.

Die Leiterin der Einrichtung, Hülya Aktas, war direkt begeistert. „Wir sind ein Bewegungskindergarten, und Bewegung und Musik kann man nicht trennen“, sagt sie. Die Finanzierung des Projekts bereitete Aktas allerdings Bauchschmerzen. „Eine Kita hat nicht viel Geld, und den Eltern können wir zusätzliche Kosten auch nicht zumuten.“ Rotarier und Lionsclub nahmen ihr diese Sorge erst einmal.

So unterrichtet Stela Trambeva nun jede Woche an einem Vormittag im Champini-Kindergarten. Jede Gruppe kommt für 30 Minuten in den Turnraum, dazwischen wird sorgfältig gelüftet. Mit dabei ist immer eine Erzieherin. Einmal wegen der Disziplin, so Beyer. Zum anderen kann so Erlerntes in den Kindergartenalltag mitgenommen oder Themen der Gruppe im Unterricht umgesetzt werden. „Es soll ein Miteinander sein“, erklärt Schwenger.

Bei der musikalischen Früherziehung ist viel Bewegung im Spiel. „Die Kinder sollen die Musik im Körper spüren“, sagt Beyer. Es werden Lieder gesungen, Rhythmen geklopft, Geschichten vertont, und es wird auch getanzt. „Das Aufeinander Rücksichtnehmen wird auch gefördert, ich muss still sein, wenn der andere ein Solo spielt“, so die musikalisch-pädagogische Musikschulleiterin.

Grundsätzlich sollen die Kinder Spaß haben. „Sie sollen eine tolle Erfahrung machen“, sagt Beyer. Wenn sie im Anschluss ein Instrument lernen wollen, sei es schön. Sie hätten dann jedenfalls eine gute Ausgangsposition. Im Musikschulverband gebe es die Vorgabe, Kinder sollten zwei Jahre Früherziehung genossen haben, wenn sie am Unterricht teilnehmen. Beyer: „Das Gefühl für hoch, tief, laut und leise ist dann schon im Körper.“

