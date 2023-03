Musikschule atmet auf: Gute Nachrichten aus dem Landtag - trotzdem muss Einrichtung sparen

Von: Dominik Stallein

Die „Gitarrinos“ spielten beim musikalischen Spaziergang der Musikschule Geretsried auf. © musikschule

Ein schlimmeres Szenario hatte sich angedeutet - jetzt ist die Leiterin der Musikschule Geretsried etwas beruhigt. Der Zuschuss des Landtags wird nicht gekürzt.

Geretsried – Es ist noch kein Grund für lautstarke Jubelgesänge, aber zumindest ein leises Aufatmen ist in der Geretsrieder Musikschule zu hören. Wie berichtet sorgten sich die Verantwortlichen der Einrichtung an der Adalbert-Stifter-Straße um die Zuschüsse, die sie vom Freistaat Bayern erhofft haben. Kürzlich gab es gute Nachrichten aus dem Maximilianeum: Der Landtag hält an seinem bisherigen Zuschuss für die Sing- und Musikschulen fest – eine Million Euro stehen für die bayerischen Sing- und Musikschulen zur Verfügung.

Sabrina Schwenger Kaufmännische Leiterin der Musikschule Geretsried © Sabine Hermsdorf-Hiss

Für die kaufmännische Leiterin der Musikschule, Sabrina Schwenger, ist das eine gute Nachricht. „Es ist toll, dass unser Engagement gefruchtet hat“, sagt sie. Wie berichtet hat der Musikschul-Verband mächtig die Werbetrommel in eigener Sache gerührt. Von ihren finanziellen Sorgen befreit ist die Schule damit noch nicht – die Stadt Geretsried hat nämliche ihre Förderung gekürzt.

Außerdem wollte die Schule das Gehalt ihrer Lehrkräfte erhöhen. An städtischen Musikschulen verdienen die Lehrkräfte mehr als an den privaten Einrichtungen. „Jetzt geht es für uns erst einmal darum, den Status quo unserer Angebote zu erhalten.“ Dass ab Herbst einzelne Unterrichtseinheiten oder Projekte gestrichen werden, kann Schwenger nicht ausschließen. Auch deshalb, weil noch nicht klar sei, ob die Geretsrieder Einrichtung denselben Anteil aus dem bayerischen Fördertopf bekommt wie im vergangenen Jahr.

Finanzlage der Musikschulen ist angespannt: Stadt Geretsried hat Zuschuss gekürzt

Die Geschäftsführung möchte in einer Klausursitzung in den kommenden Wochen einen Plan schmieden und einen Haushaltsentwurf zusammenstellen – „große Sprünge können wir darin sicherlich nicht machen“, sagt die Schulleiterin.

Dass die Fördergelder in Bayern auf dem Vorjahres-Niveau bleiben, geht auf ein Drängen dreier Oppositionsparteien im Landtag zurück, wie SPD-, Grüne- und FDP-Fraktion in einer gemeinsamen Pressemitteilung betonen. „Musikunterricht darf nicht zum Privileg für Wohlhabende werden“, heißt es darin. Die Koalition aus CSU und Freien Wähler habe auf Drängen des Oppositions-Trios die Förderung von „mageren 250 000 Euro“ auf eine Millionen Euro angehoben. SPD, Grüne und FDP halten laut Pressemitteilung „weiterhin drei Millionen Euro für erforderlich“.