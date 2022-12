Geretsrieder Musikschule begeistert mit „Der Nussknacker und der Mausekönig“

Vor ausverkauftem Haus brachten die Musikschüler das Märchen „Der Nussknacker und der Mausekönig“ auf die Bühne. © Hans Lippert

Ein aufwendiges Kinderkonzert hatte die Musikschule veranstaltet. Das Publikum war begeistert von der Aufführung von „Der Nussknacker und der Mausekönig“.

Geretsried – „Ihr seid jetzt bitte alle gaaanz leise“, lautete die Ansage, und auf einen Schlag wurde es mucksmäuschenstill in der Aula der Adalbert-Stifter-Mittelschule. Zum Kinderkonzert „Der Nussknacker und der Mausekönig“ hatte die Geretsrieder Musikschule eingeladen. Mitwirkende waren das Lehrer- und Fortgeschrittenen-Orchester, das Blues-Strings-Ensemble und die Kinder aus der Gruppe der musikalischen Früherziehung von Elsa Kodeda. Die Vorstellung war komplett ausverkauft. Mit Spannung saßen Eltern und Kinder vor der aufwendig dekorierten Kulisse, mit dem vermutlich ersten geschmückten Christbaum in Geretsried. Unter dem sollte später ein Geschenk liegen, das die Handlung bestimmte.

Komplett ausverkaufte Vorstellung

Die Aula war in blaues Abendlicht gehüllt, als die kaufmännische Schulleiterin Sabrina Schwenger leise zu lesen begann – und so die Atmosphäre im Wohnzimmer von Marie und Fritz am Weihnachtsabend entstehen ließ. Unter dem Christbaum finden die Kinder die hölzerne Husarenfigur mit der „großen Klappe“. Der kleine Fritz knackt sogleich harte Nüsse, und dabei verliert der Nussknacker seine Zähne. Er stellt die Holzpuppe zu seiner Husarenarmee in die Vitrine. Marie bleibt noch wach, als die Familie ins Bett geht. Plötzlich dringt aus den Schlupflöchern der Mausekönig mit seiner Garde. Es beginnt eine spannende Geschichte um die Verwandlung vom Nussknacker zum Prinzen, um die Zuckerfee und die Reise zum Zauberpalast von Konfitürenburg.

Das Märchen von E. T. A. Hoffmann aus dem Jahr 1816 ist angelehnt an das Märchen-Ballett mit der berühmten Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Die Kleinsten der Musikschule waren die großartigen Hauptdarsteller an diesem Nachmittag. Kleine weiß gekleidete Engel, die jüngsten im Alter von vier bis sechs Jahren, spielten die Rahmenszenen mit Blumen, Tüchern, Rasseln und Glöckchen. Die Hauptdarsteller im Grundschulalter waren Tiana Hurubaru (Marie), Michael Kodeda (Fritz) und Johanna Menzinger (Zuckerfee). Es war ein buntes, märchenhaftes Familienkonzert, das zweite in Folge. Bereits im Sommer führte die Musikschule die Zauberflöte auf. „Wir möchten mit dieser Konzertreihe die Kinder für die großartige Musik begeistern“, erklärte die pädagogische Schulleiterin Sabine Beyer.

