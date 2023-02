Kürzung der Fördergelder möglich: Musikschule Geretsried befürchtet „Eliten-Bildung“

Von: Dominik Stallein

Musikunterricht für alle Altersklassen: An der Musikschule Geretsried sollen Talente gefördert – oder der Nachwuchs an ein Instrument herangeführt werden – so wie auf einem Tag der offenen Tür im Jahr 2021. © Hans Lippert

Der Musikschule werden voraussichtlich Fördergelder gekürzt. Die Leiterin befürchtet höhere Gebühren und ein kleineres Angebot.

Geretsried – Klavier und Gitarre, Gesang und Klarinette, Euphonium und Oboe: Die Musikschule Geretsried hat ein breites Lehrangebot. Es soll sich an alle richten – also auch an Familien, die keine Spitzenverdiener sind und auch an Kinder, die nicht schon seit Jahren eine hochwertige Musikausbildung genießen. Genau das steht aber nun auf der Kippe. Im Haushaltsentwurf hat die bayerische Staatsregierung einen deutlich geringeren Zuschuss für die Musikschulen vorgesehen, als die Einrichtungen bereits eingeplant hätten. Rund 22,5 Millionen Euro stehen in dem Zahlenwerk. Der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen hatte 26,5 Millionen Euro beantragt.

Musikschule Geretsried befürchtet „Eliten-Bildung“ – Weitere Finanzierung wackelt

Für die Musikschule Geretsried wäre es der zweite finanzielle Rückschlag innerhalb weniger Wochen. Jüngst hatte der Stadtrat seinen Zuschuss gedrosselt. 400 000 Euro gibt die Stadt an die Einrichtung – 30 000 Euro weniger als im vergangenen Jahr. „Wir wissen noch nicht einmal, wie wir damit umgehen sollen“, sagt Schulleiterin Sabrina Schwenger. Würde der Freistaat seine Förderung ebenfalls senken, „steht vieles zur Debatte“. Der Stundenplan an der Adalbert-Stifter-Straße könnte zusammengestrichen werden – und damit die Warteliste weiter anwachsen. Angebote wie beispielsweise die kostenlosen Singklassen in den ersten Klassen an den Geretsrieder Grundschulen, müsste auf den Prüfstand gestellt oder Sponsoren gefunden werden.

Die Hürde für Sozialermäßigungen für Familien mit geringem Einkommen müsste erhöht werden. „Dann würde etwas passieren, was wir nicht wollen: Wir hätten eine Elitenbildung“, sagt Schwenger im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Ausbildung an einem Musikinstrument wäre dann nur noch Familien vorbehalten, die sich die Unterrichtsstunden leisten können.

Musikschulverband richtet Brief an Finanzminister Bayerns – „Wichtige Bildungsarbeit“

Inzwischen ist der Musikschulverband aktiv geworden. In einem Brief an den bayerischen Finanzminister Albert Füracker erklärt der VBSM die Auswirkungen, die eine Kürzung des Musikschul-Zuschusses hätte. „Sollte der Landtag den Haushaltsentwurf 2023 unverändert verabschieden, müssten letztlich die fehlenden Beträge von Kommunen und Eltern übernommen werden. Angesichts der angespannten finanziellen Situation in einigen Kommunen wie auch in den privaten Haushalten, sehen wir ansonsten nicht, wie wir uns in Zukunft verstärkt in den Kooperationen und der außerschulischen Bildung einbringen können.“ Dieses Engagement sei „immer wesentlicher“. „Gerade die Musikschulen haben in den zurückliegenden Krisenjahren gezeigt, wie wichtig ihre Bildungsarbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.“

Kürzung der Finanzierung: Geretsrieder Musikschule sorgt sich um Klientel

Was die mögliche Kürzung des staatlichen Zuschusses für die Geretsrieder Musikschule in Euro und Cent bedeutet, ist noch unklar. „Ich weiß aktuell überhaupt nicht, womit ich planen soll“, sagt die kaufmännische Leiterin Schwenger. Im vergangenen Jahr habe die Einrichtung rund 130 000 Euro aus diesem Topf erhalten. „Diesen Betrag würden wir uns wieder wünschen – mindestens.“ Mindestens, weil die Schule die Löhne ihrer Lehrkräfte erhöhen muss. Derzeit liegen die Gehälter schon um wenigstens 15 Prozent unter dem, das ihre Kollegen an städtischen Musikschulen verdienen – und derzeit wird außerdem über eine Erhöhung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst diskutiert.

Die Musikschule Geretsried hat sich mit Ihrer Sorge auch an den Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU) gewandt. In einer E-Mail betonen Schwenger und Schulleitungskollegin Sabine Beyer, dass sie alleine keine Lösung für das Problem präsentieren können. „Durch die Entwicklungen werden wir finanziell so in die Enge gebracht, dass andere Lösungen als Streichungen nicht mehr realistisch sind.“ Musik würde dann „nur noch ein Angebot für privilegierte Kinder und Jugendliche“ sein.

