Turbulente Zeit für Musikschule: Krisen machen sich bemerkbar

Von: Susanne Weiß

In ihrem Amt bestätigt: Auch in den nächsten zwei Jahren im Vorstand der Musikschule bleiben (vorne, v. li.) Susanne Pechtl (Kassierin), Dr. Carmen Rieth (Vorsitzende) und Bärbel Hawla (Vize-Vorsitzende) sowie (hinten, v. li.) Susanne Reinecker (Schriftführerin), Tanja Hochstein (neue Beisitzerin) und Stefan Brandes (Beisitzer). © Sabrine Schwenger/privat

Die Geretsrieder Musikschule blickt auf zwei turbulente Jahre zurück, wie kürzlich in der Mitgliederversammlung deutlich wurde. Einige Veränderungen stehen an.

Geretsried – Die Geretsrieder Musikschule blickt auf zwei turbulente Jahre zurück, wie kürzlich in der Mitgliederversammlung deutlich wurde. Vergangenes Jahr erhöhte die Stadt den Zuschuss für die von einem Verein getragene Einrichtung, um diese wettbewerbsfähig zu halten. „Wir können stolz auf unsere Musikschule sein“, sagte Hans Ketelhut, Kulturreferent des Stadtrats, in der Versammlung. Er gab aber auch zu bedenken, dass die Haushaltslage angespannt sei und sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie und wegen des Ukraine-Kriegs nicht bessern werde.

Die herausfordernden Zeiten erforderten zuletzt von Schulleitung, Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern viel Flexibilität und Kreativität, erklärte Vorsitzende Carmen Rieth. Auch im ehrenamtlich tätigen Vorstand seien sehr viele zusätzliche Stunden angefallen, um die wichtigen Themen behandeln zu können. Viele Eltern hätten ihre Kinder für das Schuljahr 2021/22 angemeldet. Mit Blick auf die steigenden Lebenshaltungskosten könnte sich dies allerdings ändern. „Musikunterricht wird heuer vielleicht zum Luxusgut, den sich nicht mehr jeder leisten kann“, so Rieth.

Musikschule Geretsried: Krisen machen sich bemerkbar

Schulleiterin Sabrina Schwenger berichtete von einem leichten Anmelderückgang bei allen Fächern. Dabei seien nach wie vor Klavier und Gitarre die begehrtesten Instrumente, und auch die Musikalische Früherziehung sei gut belegt. Das Team der Musikschule bleibe weitgehend bestehen. Und nach vielen Jahren komme im September Marianne Stegmaier aus dem Mutterschutz zurück, um einen Unterrichtstag zu übernehmen.

Änderungen gibt es bei den Kooperationen: Heuer kommt erneut keine volle Bläserklasse am Gymnasium Geretsried zustande. Die angemeldeten Fünftklässler bekommen ihr eigenes Ensemble an der Musikschule unter Leitung von Flavia Feudi. Sabine Beyer, pädagogische Schulleiterin, vermutete, der Rückgang liege zum einen an den fehlenden Auftritten der bestehenden Bläserklassen und zum anderen an der zweijährigen Bindung an den Unterricht – und das in einer finanziell unsicheren Zeit.

Geretsrieder Musikschule hebt Unterrichtsgebühren an

Bei der Kooperation „Singklasse“ mit den Grundschulen gibt es nun nicht mehr nur eine Klasse, die jede Woche Gesangsunterricht erhält. Künftig werden alle Erstklässler – für die Eltern kostenlos – für ein Schuljahr zweimal pro Woche 20 Minuten gemeinsam singen. Wenn diese Erstklässler dann in die zweite Klasse kommen, plant die Musikschule für sie zwei musikalische Angebote als Anschlussprojekt.

Die Finanzen fasste Kassiererin Susanne Pechtl zusammen. „Es war in den vergangenen zwei Jahren immer wieder spannend, wie sich das Jahr entwickeln wird“, berichtete sie. Doch sei der Verein bisher gut durch die Krise gekommen, im vergangenen Jahr gab es nur einen kleinen Verlust. Sehr erfreulich sei die Anhebung des städtischen Zuschusses, durch den die Lehrergehälter angepasst werden konnten.

Um weiter mit den Gehältern städtischer Musikschulen mithalten zu können, mussten die Unterrichtsgebühren angehoben werden, so Pechtl. Rund 2,5 Prozent muss man nun zusätzlich für den Unterricht bezahlen, für Erwachsene kommen noch 10 Prozent Aufschlag dazu. Diese Vorgehensweise habe man sich von anderen Musikschulen im Umkreis abgeschaut, „um die Gebühren für die Kinder nicht noch stärker anheben zu müssen“, erklärte die Kassierin. Studenten und Senioren sind davon ausgenommen. sw

