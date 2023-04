Musikschule arbeitet an spektakulärem Musical

Von: Peter Herrmann

Teilen

Fiebern der Premiere entgegen: Die jungen Darstellerinnen des Musicals „Maxillaria“. © ph

Die Geretsrieder Musikschule stellt ein eigenes Musical auf die Beine. Der Aufwand ist groß, aber auch die Vorfreude auf die zauberhafte „Maxillaria“.

Geretsried – Großen Aufwand betreiben Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte der Musikschule Geretsried derzeit für die Inszenierung des Musicals „Maxillaria“. Unsere Zeitung durfte während der Osterferien bei den Proben dabei sein.

Musikschule Geretsried probt für aufwendiges Musical „Maxillaria“

Leise stimmt Melanie Maennl auf ihrem Klavier die ersten Töne an und fordert sieben Schülerinnen zum Singen auf. Die Gesangslehrerin und Sopranistin hat die künstlerische Leitung und Regie für eine besondere Musical-Aufführung übernommen. „Hinter und im Orchester sind insgesamt rund 70 Schüler und Lehrkräfte der Musikschule beteiligt“, erklärt sie nach der ersten Probe.

Auf der Bühne selbst werden 15 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren in „märchenhaften“ Kostümen zu sehen sein. Einige der Solistinnen gewannen in diesem Jahr Preise beim überregionalen Wettbewerb „Jugend musiziert“ und wurden dafür in der jüngsten Stadtratssitzung geehrt.

Beim Musical der Geretsrieder Musikschule packen alle mit an

Das von Lea Falkenhan komponierte und von den beiden Geretsrieder Musikschullehrern Dr. Peter Wegele und Tobias Weber arrangierte Musical soll auch durch die Choreografie überzeugen. Deshalb engagierte die Musikschule das Wolfratshauser Tanzzentrum Müller, um die Bewegungen und Tänze einzustudieren. „Im Hintergrund arbeiten zahlreiche ehrenamtliche Helfer mit“, verrät Musikschulleiterin Sabrina Schwenger.

Trotz dieser Unterstützung rechnet sie mit Ausgaben von etwa 20.000 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf von Eintrittskarten, die im Vorverkauf auf der Internetseite www.musikschule-geretsried.de zu acht beziehungsweise ermäßigt zu fünf Euro erhältlich sind, reiche bei Weitem nicht zur Deckung der Kosten aus. „Deshalb hoffen wir noch auf Spenden von Unternehmen, deren Name im Programmheft, auf einem Sponsorenbanner und den Social-Media-Kanälen erscheint“, wirbt Schwenger um weitere Sponsoren.

Melanie Maennl verfasste Musical „Maxillaria“ der Musikschule Geretsried

Die von Melanie Maennl verfasste Handlung dreht sich um das kleine Mädchen Maxillaria. Sie hält ihre magischen Kräfte jedoch lange geheim, weil König Quercus nach dem Tod seiner Frau alle mystischen Wesen von seinem Hof verbannt hat. Dank ihrer Zauberkraft kann sie das Leben von Prinz Fagus retten. Aber trotz dieser wundersamen Heilung verbannt sie der König in den Wald. Dort findet sie neue Freundinnen im Feenreich und wird als Zauberin immer mächtiger.

Die Uraufführung des Musicals geht am 7. Mai ab 17 Uhr in der Aula des Geretsrieder Gymnasiums über die Bühne. Dort folgen einen Tag später zwei Schulvorstellungen. „Wir hoffen auf drei ausverkaufte Aufführungen“, wünscht sich Sabrina Schwenger.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.