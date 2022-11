Wechsel auf Winterreifen: Expertin räumt mit sechs Mythen auf

Von: Peter Borchers

Für Autofahrer steht der Wechsel auf Winterreifen an. Susanne Friedl hat über 30 Jahre Berufserfahrung in diesem Geschäft. Sie räumt mit sechs Mythen auf.

Geretsried – Aktuell könnte der Tag von Susanne Friedl und ihrem Team auch 30 Stunden und mehr haben. Das Auftragsbuch ist übervoll, viele Autofahrer rufen an, um einen Termin in ihrem Reifen- und Kfz-Service-Betrieb an der Böhmerwaldstraße zu bekommen. Denn der Winter steht vor der Tür – höchste Zeit also, die Sommer- gegen griffige Winterreifen zu tauschen. Die Phase des Reifenwechsels im Herbst und im Frühjahr ist auch immer eine Zeit der Mythen. Unsere Zeitung hat einige von ihnen aufgegriffen und geht ihnen mithilfe von Susanne Friedl, Geschäftsführerin und Expertin mit über 30 Jahren Berufserfahrung, auf den Grund.

Hochbetrieb in der Werkstatt: Im Geretsrieder Reifen- und Kfz-Service-Betrieb von Susanne Friedl werden derzeit Reifen wie am Fließband gewechselt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mythos Nr. 1: Erst wenn Schnee fällt, muss man die Winterreifen aufziehen!

Das sei definitiv falsch, so Friedl, denn ab einer gewissen Temperatur der Fahrbahn und der Luft – man spricht von etwa 7 Grad – „verglast ein Sommerreifen aufgrund seiner speziellen, auf höhere Temperaturen ausgelegten Gummimischung, das heißt, er wird hart und verliert an Haftung“. Ist die Faustregel „Winterreifen von O(ktober) bis O(stern)“ also kein Mythos? „Auf keinen Fall“, sagt die Expertin. Menschen, die beispielsweise frühmorgens oder spätabends mit dem Auto unterwegs sind, „sollten Mitte Oktober wechseln, da kann es schon empfindlich kalt sein“. Positiver Nebeneffekt: Wer früh ans Wechseln denkt, bekommt leichter einen Werkstatt-Termin und kann – falls neue Reifen fällig sind – auf ein großes Angebot an Anbietern und Modellen zurückgreifen.

Mythos Nr. 2: Profiltiefe geht vor Reifenalter!

„Weder noch“, sagt Friedl. Die Reifenexpertin spricht von einer maximalen Haltbarkeit eines Reifens „von sieben, acht Jahren“ – dies jedoch nur unter optimalen Bedingungen. Ist er starken Witterungseinflüssen ausgesetzt – das Auto oder ein Anhänger steht zum Beispiel häufig lange in der prallen Sonne – kann sich die Lebensdauer verkürzen. „Das weiß man ja von anderen Dingen: Liegt etwas ein halbes Jahr in der Sonne, bleicht es aus, wird spröde. So ist es auch mit Reifen.“ Und die Profiltiefe? Ein Sommerreifen mit weniger als drei, und ein Winterpneu mit weniger als vier Millimetern sollte man laut Friedl „gar nicht mehr montieren“. Die 62-Jährige erzählt von einer persönlichen Fahrt auf einem Testparcours mit den unterschiedlichen Profiltiefen drei und sechs und acht Millimetern. „Mit drei Millimeter auf der Kreisbahn, da flogen die Hütchen nur so weg. Da sind Sie schnell chancenlos.“

Mythos Nr. 3: M+S-Reifen, die Buchstaben stehen für Matsch und Schnee, sind Winterreifen gleichgesetzt!

Nein, nicht mehr, sagt Susanne Friedl. Pirelli habe mal einen sportlichen Sommerreifen namens P6000 im Programm gehabt. Weil der amerikanische Markt das so haben wollte, habe er eine M+S-Kennzeichnung erhalten und sei damit auch auf den europäischen Markt gekommen. Die Folge: „Seit drei Jahren haben wir das ,Three-Peak-Mountain-Snowflake-Symbol‘, ein dreizackiger Berg mit einer Schneeflocke darin. Nur mit diesem Branding auf der Seitenwand des Pneus handelt es sich nach dem Gesetzgeber um einen Winterreifen mit all seinen, für diese Jahreszeit geforderten Eigenschaften.“

Mythos Nr. 4: Ganzjahresreifen reichen im Oberland aus, um über den Winter zu kommen!

Im Süden des Freistaats – auch wenn man wenig und lediglich innerhalb der Stadt fährt – laut Expertin Friedl „zweifelhaft“. Sie bezeichnet diese Art von Pneus als „Versuch der Eier legenden Wollmilchsau“, der – ganz neu auf den Felgen – vielleicht noch als „ganz passabler“ Winterreifen tauge. Aufgrund seiner auf alle Jahreszeiten abgestimmten Gummimischung – sommers soll er hart, winters weich genug sein – fahre er sich im Sommer aber schneller ab, „das heißt, wenn dann im zweiten Winter eine kritische Stelle kommt, kann es sein, dass das Fahrzeug nicht mehr den nötigen Grip hat“. Deswegen: „Wir hier brauchen Winterreifen.“

Mythos Nr. 5: Die besseren Reifen gehören immer auf die Vorderachse des Wagens!

„Das ist zu pauschal“, sagt die 62-Jährige. „Da fragen Sie fünf Fachleute und Sie bekommen sechs Meinungen.“ Welche Reifen wo montiert werden, entscheide der Experte am besten beim Wechsel in der Werkstatt.

Mythos Nr. 6: Mit dem Testsieger liege ich immer richtig!

Auch dies sei zu pauschal, meint die Geretsriedin. Schließlich lasse sich das Ergebnis des getesteten Reifens mit seiner bestimmten Größe nicht linear auf eine andere Größe des selben Modells übertragen. „Aber man kann, zumindest bei den Premiummarken, einen Trend aus den Tests herauslesen – „sofern es sich immer um die aktuelle Generation handelt“. Wer neue Pneus benötige, müsse sich entscheiden: „Will ich Premium, will ich Mittelklasse oder kann ich auch mit Low-budget-Reifen leben?“ Letztere hätten fast alle großen Premium-Hersteller mit ihrem ganzen Know-how dahinter ebenfalls im Portfolio. „Dann gehe ich zu meinem Reifenhändler und vertraue auf seine Erfahrung. Denn der möchte, dass ich wiederkomme.“ Es falle ja auch auf den Händler zurück, sollte der empfohlene Reifen nichts taugen, so Friedl. Und sagt einen Satz, an den jeder – ob er nun vor einem Reifenwechsel oder -kauf steht – denken sollte: „Letztlich sind es immer nur die etwa vier DIN A4-Blatt große Flächen der Reifen, die uns im Auto mit Mutter Erde verbinden. Das ist nicht viel. Da sollte die Qualität schon gut sein.“

