Nach 18 Jahren ist Schluss: Andrea und Roberto Donno verlassen das L‘Arena

Andrea und Roberto Donno gehörten zum Geretsrieder Café L’Arena wie die Waffel zum Eis. Doch seit Sonntag ist Schluss: Das Ehepaar übergibt die Eisdiele an Familie Fausili. Ein stiller Abschied unter Tränen.

Geretsried – An ihrem letzten Arbeitstag haben Andrea und Roberto Donno nochmal einen Eishungrigen nach dem anderen bedient. Das Geretsrieder Café L’Arena war aber nicht etwa voll, weil das beliebte Ehepaar eine Abschiedsparty veranstaltet hat. Es war einfach herrlichstes Eiswetter. Nur ein paar Stammgäste wussten, dass die Penzberger nicht zurück in die Eisdiele kommen werden, die sie 18 Jahre lang geführt haben.

+ Ungewohntes Bild: Am Montag blieb der L‘Arena-Garten leer. Das Café ist wegen einem Pächterwechsel bis einschließlich Sonntag, 14. April, geschlossen.

Seit Montag erklärt ein Zettel an der verschlossenen Ladentür, dass das Café bis einschließlich Sonntag, 14. April, geschlossen bleibt. Ab dann gibt es Eis von der neuen Pächterfamilie Fausili samt altbewährtem L’Arena-Team.

Die Donnos spielen schon seit einer Weile mit dem Gedanken, ihr Geschäft aufzugeben. Seit zwei Wochen steht der Termin fest. Das an die große Glocke zu hängen, kam für das Paar aber nicht infrage. „Das Herz ist sehr traurig“, sagt Roberto Donno, der am Dienstag seinen 55. Geburtstag feiert. Am Sonntagabend flossen viele Tränen, gesteht der Süditaliener aus Lecce. Und auch im Gespräch mit unserer Zeitung am Montag bricht ihm immer wieder die Stimme. „Es war eine sehr, sehr schöne Zeit“, bestätigt seine Frau. Es seien Freundschaften entstanden.

Lesen Sie auch: Lokal mit langer Geschichte: Kneipe „MyWay“ in Geretsried schließt

Dennoch sah das Ehepaar zuletzt keine andere Möglichkeit. „Wir hatten einfach immer mehr Stress und die Familie ist zu kurz gekommen“, erklärt Roberto Donno. Er und seine Frau hätten es einfach nicht mehr alleine geschafft. Bei Familienfeiern mussten sie immer entscheiden, wer von den beiden die Einladung annehmen kann. Und an manchen Tagen stand Donno von morgens um sieben bis abends um elf im Eiscafé – am nächsten Tag alles wieder von vorne.

Der gelernte Hotelfachmann wuchs in Tölz auf und lernte dort im Traditions-Eiscafé Venezia. Während er anschließend viele Jahre im Geretsrieder Restaurant Italy gearbeitet hat, wurde ihm das L’Arena angeboten. Wie es jetzt für ihn und seine Frau, gelernte Zahnarzthelferin, weitergeht, darüber konnten sie noch nicht nachdenken. „Wir müssen erstmal zur Ruhe kommen“, sagt Roberto Donno. Sicher ist aber: Das ist kein Abschied von Geretsried. „Jetzt hab’ ich viel Zeit, um auch bei schönem Wetter beim Fußball zuzuschauen.“

Mission Eis: Köstliches Dankeschön für unsere Rettungskräfte Zur Fotostrecke

sw