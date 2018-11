Nach 27 000 Kilometern bockt das Bockerl: Geretsrieder Weltreisende sitzen fest

Yvonne Turzer und Thomas Schygulla sind seit einem halben Jahr mit ihrem Kleinbus namens Bockerl auf Weltreise. In Oregon ging das Getriebe kaputt - davon lässt sich das Paar aber nicht entmutigen.

Geretsried/ Coos Bay – Knapp 27 000 Kilometer haben Yvonne Turzer und Thomas Schygulla im vergangenen halben Jahr zurückgelegt. Doch jetzt hängen sie in Coos Bay im US-Bundesstaat Oregon fest. Das Getriebe ihres Mitsubishi-Kleinbusses aus dem Jahr 1996, liebevoll Bockerl genannt, ist abgeschmiert und hindert die Weltreisenden an der Weiterfahrt. Die 34- und der 39-Jährige können sich trotzdem nicht vorstellen, schon heim nach Geretsried zu kommen – „es ist wirklich wunderschön“, sagen sie am Telefon.

Als Yvonne Turzer und Thomas Schygulla, ursprünglich aus Wolfratshausen, Anfang Mai nach Kanada aufgebrochen sind, waren sie darauf vorbereitet, dass mal was am Bockerl kaputt geht. Mit dem Getriebe haben sie allerdings nicht gerechnet. Das hatte sich nämlich bereits auf der ersten Fahrt nach dem Kauf verabschiedet. „Wir haben ein generalüberholtes aus der Schweiz gekauft und selbst eingebaut, damit ja alles fit ist“, berichtet Thomas Schygulla. Jetzt habe es sie wieder an der Achillesferse getroffen. „Allein das Wort versetzt uns in Schockzustand.“

„Die Leute sind der Knaller, und es ist ein sehr schönes Land“

Das Bockerl steht seit drei Wochen auf dem Parkplatz einer Werkstatt in Coos Bay. Meist schlafen die Weltreisenden dort, manchmal weichen sie ins Hotel aus. „Hier an der Durchfahrtsstraße ist es sehr laut“, so Yvonne Turzer. Das Getriebe hat der Mechaniker zur Reparatur nach Portland, Oregons Hauptstadt, geschickt. Wie lange das dauert? „Es wäre schön, wenn wir mal solche Infos kriegen würden“, ärgert sich der 39-Jährige.

Die Wartezeit nutzen die beiden, um ihren Reiseblog zu aktualisieren – sie haben schon einiges zu erzählen. Erst vor wenigen Wochen sind sie in die Staaten eingereist, davor waren sie in Kanada unterwegs, von Ost nach West und in den Süden, mit Stopps in Neufundland und Alaska. „Die Leute sind der Knaller, und es ist ein sehr schönes Land“, bilanziert die Geretsriederin.

Kontakt mit Einheimischen ist wichtig

Die Weltreisenden suchen möglichst viel Kontakt zu Einheimischen und anderen Reisenden. „Die Interaktion mit Menschen bringt einem das Land am nächsten“, sagen sie. In Kanada erfuhren sie dadurch eine unheimliche Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Als das Paar beispielsweise in einem Wald in Neufundland übernachtete, kam ein Angler vorbei. Yvonne Turzer und Thomas Schygulla stellten sich auf Ärger ein, doch der Angler nahm sie einfach mit zu seinem Boot, erzählte ihnen vom Fischen und schenkte ihnen eingelegten Hummer. „Er hat sich sogar entschuldigt, dass er uns keinen frischen gibt. Er konnte wegen Sturm nicht rausfahren“, erinnert sich die 34-Jährige.

Kontrastprogramm im Straßenverkehr bei Montreal: Das Bockerl mit seinen 90 Kilometern pro Stunde Maximalgeschwindigkeit ließ die Menschen so ausrasten, dass sie unentwegt hupten. „Wir vermuten, dass die Leute gestresster sind, je dichter besiedelt das Land ist“, so Thomas Schygulla. Neben dieser Erkenntnis lernen die beiden in der Enge des Kleinbusses auch viel über sich selbst. „Und über den Partner“, sagt Yvonne Turzer. Im positiven Sinne. Seit Alaska ist das Paar verlobt.

„Der Antrag kam überraschend“, berichtet sie. Ihr Freund hatte ihn allerdings schon in Deutschland geplant, die Eltern um deren Segen gebeten und nur auf den richtigen Augenblick gewartet. Der kam, als das Paar zum ersten Mal Nordlichter gesehen hat. „Eins der schönsten Sachen, die ich je gesehen hab“, sagt Yvonne Turzer. Da ging Thomas Schygulla auf die Knie und seine Liebste sagte Ja. „Er hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können.“ Geheiratet werden soll aber nicht spontan in Las Vegas, sondern im Kreise der Familie und Freunde.

Im Bus dauert alles länger

Tatsächlich gab es in Kanada aber auch einige Startschwierigkeiten. „Im Bus brauchen wir für alles länger, weil wir immer nur eine Sache machen können, und es ist alles anstrengend“, erklärt Thomas Schygulla. Zum Beispiel die Suche nach Trinkwasser und Toiletten. Auf dem Dempster Highway, einer Schotterpiste mitten in der Wildnis, war das Paar etwa fünf Tage unterwegs. „Da muss man halt schauen, was mit duschen ist“, meint Yvonne Turzer.

Man stelle sich vor, man hätte unendlich viel Zeit, doch am Ende müsse man immer dem Wintereinbruch entfliehen. Auch ein Buskoller blieb nicht aus, weil es anfangs oft regnete und bei Sonne sofort „ganz miese Mücken“ (Black flies) auftauchten. All das wussten die beiden von anderen Weltreisenden. „Es hat uns aber trotzdem voll erwischt“, sagt der 39-Jährige lachend.

Inzwischen haben sich Yvonne Turzer und Thomas Schygulla gut im Bus arrangiert. Als sie in dem einfachen Hotel in Coos Bay übernachteten, wurde ihnen sogar langweilig. Yvonne Turzer: „Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wieder zuhause zu sein und nicht im Bus zu leben.“ Umso länger sie in Oregon festsitzen, desto mehr freut sich das paar, wieder unterwegs zu sein. Die Redwoods, der Grand Canyon und Mexiko warten schon.

Reiseblog

im Internet auf www.pommes-ungewiss.de

sw