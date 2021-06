Nach Anschlag auf Bienenhaus: Hobby-Imker kann wieder Honig schleudern

Der Neuanfang ist gemacht: Michael Sidarous (44) hat in neue Wirtschaftsvölker investiert. Das Bienenhaus auf der Böhmwiese in Geretsried wurde aufgeräumt und wieder hergerichtet.

Ende gut, (fast) alles gut

Die Freude ist ihm anzusehen: Michael Sidarous kann wieder Honig schleudern. Vor ein paar Wochen sah das noch ganz anders aus. Damals stand der Hobby-Imker vor einem Scherbenhaufen.

Unbekannte hatten das Bienenhaus von Michael Sidarous im April zerstört

Der Hobby-Imker stand vor einem Scherbenhaufen

Gut zwei Monate später kann der Hobby-Imker wieder Honig schleudern

Geretsried – In schnulzigen Filmen ist auf eines Verlass: das Happy End. Im wahren Leben läuft es allerdings meist nicht nach Drehbuch. Da kommt es meist darauf an, ob man sich in seinem Unglück suhlt oder sich wieder herauskämpft. Michael Sidarous gehört zur zweiten Sorte. „Alles Schlechte hat was Gutes“, findet er.

Bienenvölker überleben Anschlag nicht

Rückblick: Anfang April dieses Jahres stand er vor einem Scherbenhaufen. Unbekannte hatten sein Bienenhaus auf der Böhmwiese völlig kaputtgemacht. Sie hebelten die Fenster aus, warfen alles Inventar in den Wald und hinterließen leere Getränkedosen in der kleinen Hütte. Sidarous’ vier Bienenvölker überlebten die blanke Zerstörungswut nicht.

Gut zwei Monate später kann der 44-Jährige wieder Honig schleudern. Seine Ernte wird zwar nicht so üppig ausfallen wie in den Vorjahren, aber ein Anfang ist gemacht. „Ich war frustriert und hab’ überlegt, ob es noch mal Sinn macht“, gesteht er. Doch seine Frau Sandra habe ihn ermuntert.

Sidarous knüpft Kontakt zu Nachwuchsimker

Und noch etwas motivierte Sidarous zum Neuanfang. Durch den Vorfall entstand Kontakt zu einem Nachwuchsimker. Familie Mayr vom gleichnamigen Wolfratshauser Küchenstudio hatte von dem Anschlag auf das Bienenhaus gehört und Unterstützung beim Wiederaufbau angeboten. Als Dankeschön hat Sidarous nun Felix Mayr, dem Sohn der Familie, Bienenvölker geschenkt. Sein Vater und er seien eine große Hilfe beim Aufräumen und Reparieren gewesen, so Sidarous.

Es sei toll, wenn „Jugendliche Interesse zeigen“, sagt der 44-Jährige. Dass er nun mit Felix zusammen imkern könne, freue ihn besonders. Jeder von ihnen hat jetzt zwei Wirtschaftsvölker und Ableger davon. Vor der Zerstörung des Bienenhauses hatte Sidarous mehr Bienen, aber die Preise seien heuer ungewöhnlich hoch. „Es war ein sehr, sehr schlechter Winter und der Frühling kam nicht richtig zum Starten. Die Imker hatten hohe Verluste.“ Eine Entschädigung von seiner Versicherung hat er noch nicht bekommen, er hat den Schaden aber eingereicht. „Wir werden sehen.“

Misere bringt den Hobby-Imker nebenberuflich weiter

Als wäre das Glück über des wieder hergerichtete Bienenhaus nicht genug, hat der Zufall noch einen weiteren Grund zur Zuversicht draufgepackt. Die ganze Misere hat Sidarous auch nebenberuflich weitergebracht. Durch den Artikel in unserer Zeitung über den Vorfall wurde Felix Leipold vom Radio Geretsried auf die Sache aufmerksam. Ein Interview im Studio im ehemaligen Kunstbunker folgte.

„Das Objekt faszinierte mich“, sagt der 44-Jährige. Er hatte schon lange nach geeigneten Räumlichkeiten für seine berufsgenossenschaftlich zertifizierten Erste-Hilfe-Kurse gesucht. Der Beamte im öffentlichen Dienst betreibt nebenbei einen Online-Erste-Hilfe-Shop (Steckenpferd Defibrillatoren für Vereine) und führt Schulungen für den MDS Bayern durch („Ich war schon während der Beamtenausbildung Rettungssanitäter“). Zuletzt konnte er dafür eine Judo-Schule nutzen, aber eigene und vor allem bezahlbare Räumen würden die Sache „deutlich einfacher machen“, so Sidarous. Also nahm er Kontakt mit dem Eigentümer des Objekts, der Wolfratshauser Firma Krämmel, auf. Kurz darauf hielt er den Mietvertrag in den Händen und hatte sich alles hergerichtet. Es gibt sogar eine eigene Terrasse für die Pausen. Sidarous: „Es ist sehr schön geworden.“

+ Ein Trümmerfeld: Vor gut zwei Monaten hatten Unbekannte das Bienenhaus auf der Böhmwiese völlig zerstört. © Hans Lippert

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings. Die Ermittlungen der Polizei nach den Tätern sind noch nicht abgeschlossen. Und jüngst hat jemand das Kabel von Sidarous’ Überwachungskamera am Bienenhaus durchgezwickt. Auch am benachbarten Waldkindergarten gebe es immer wieder Sachbeschädigung. „In Corona-Zeiten konnten wohl viele nichts mit sich anfangen und das entlädt sich jetzt“, vermutet Michael Sidarous. Er hofft, dass alles wieder normaler wird. Und Polizei und Sicherheitswacht hätten die Böhmwiese verstärkt im Auge.

