Nach Bierflaschen-Angriff auf Elfjährige: Fall liegt beim Staatsanwalt

Von: Susanne Weiß

Teilen

Mit der Bierflasche auf den Kopf geschlagen: Eine 19-Jährige ist tatverdächtig. © picture-alliance/ dpa

Ein elfjähriges Mädchen wurde in Geretsried mit einer Bierflasche angegriffen und verletzt. Es gibt eine Tatverdächtige. Die Staatsanwaltschaft ist am Zug.

Geretsried – Nach dem Angriff mit einer Bierflasche auf eine elfjährige Schülerin auf dem Karl-Lederer-Platz hat die Geretsrieder Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. „Wir haben den Fall an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung weitergeleitet“, teilt Dienststellenleiter Franz Schöttl auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Nach Bierflaschen-Angriff auf Elfjährige: Fall liegt beim Staatsanwalt

Wie berichtet hatte sich das Mädchen an einem Sonntagnachmittag Ende Januar leicht verletzt, als eine bis dato Unbekannte ihr mit einer Bierflasche auf den Kopf schlug. Offenbar war ein Streit zwischen einer jungen Frau und dem Mädchen eskaliert. Die Polizei bat um Hinweise und vernahm Zeugen. In den Fokus der Ermittlungen geriet eine 19-jährige Geretsriederin.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Polizei Geretsried: „Wir sehen 19-Jährige als Tatverdächtige“

Bei einem Abgleich von DNA-Spuren an der Flasche konnte die Tatverdächtige jedoch nicht zweifelsfrei überführt werden. Dennoch: „Wir sehen die 19-Jährige als Tatverdächtige an“, so Schöttl. Entscheiden müsse nun die Justiz. Die Staatsanwaltschaft München II prüft derzeit, ob Anklage am Jugendgericht erhoben wird, berichtet Matthias Enzler, Staatsanwalt als Gruppenleiter und stellvertretender Pressesprecher. „Die Tatverdächtige bestreitet den Tatvorwurf, das muss bewertet werden.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)