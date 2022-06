Feuer zerstörte Restaurant „Der Grieche“: So geht es für die Wirtsfamilie weiter

Von: Susanne Weiß

Teilen

Lassen sich nicht unterkriegen: Anna und Iraklis Sakellariou arbeiten daran, zumindest im Biergarten wieder Gäste bewirten zu können. Über ihrem Lokal „Der Grieche“ hat es vor knapp zwei Wochen gebrannt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach Brand über dem Restaurant „Der Grieche“ gibt sich Iraklis Sakellariou nicht seinem Unglück hin. Er will wieder aufmachen - zumindest den Biergarten.

Wolfratshausen – Als das Feuer gelöscht und alle Einsatzkräfte abgezogen waren, schaffte Iraklis Sakellariou abgebrochene Äste zur Seite. Einer der vielen Nachbarn, die mit aufmunternden Worten an dem Wohn- und Geschäftshaus im Wolfratshauser Stadtteil Farchet vorbeikamen, sagte: „Weitermachen! Aufbauen!“ Das befolgt der Wirt des Restaurants „Der Grieche“ seit dem ersten Tag. Er will in Kürze wieder aufsperren – zumindest den Biergarten.

Wolfratshausen: Feuer zerstörte griechisches Restaurant bei München

Die Genehmigung dafür hat Sakellariou seit Mittwoch. Einen Imbiss- und Bierwagen will er aufstellen und seine Gäste wie gewohnt an gemütlichen Tischen unter den Bäumen bewirten. „Wolfratshausen ohne den Griechen geht nicht“, sagt der 46-Jährige zupackend. Wann es genau wieder losgeht, kann er nicht abschätzen. Doch der Wirt lässt keinen Zweifel daran, dass er sich nicht mehr Zeit als nötig nimmt. „Es muss was passieren.“

Keine zwei Wochen ist es her, dass über dem Lokal ein Feuer ausbrach. Wie es dazu kam, ermittelt die Kriminalpolizei Weilheim. Fest steht bereits: Der Schaden ist enorm. Die Beamten gehen von einer Million Euro oder mehr aus (wir berichteten). Damit der Biergarten so schön wird wie vorher, sei „viel zu tun“, sagt Sakellariou. Bis sein Restaurant, sein Zuhause und die Mietwohnungen – seit 2010 gehört ihm der gesamte Komplex – gerichtet sind, noch sehr viel mehr. Die Firmen haben im Auftrag seiner Versicherung schon mit der Arbeit angefangen, berichtet der Wolfratshauser. „Es sieht schlimm aus, mindestens bis Mai nächsten Jahres wird es dauern.“ In den Obergeschossen sei viel kaputt gegangen. Die Küche könne nicht genutzt werden, weil die Decke durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Die Elektrik müsse noch überprüft werden. Auch Teile des Gastraums seien betroffen. Die Toiletten des Restaurants seien aber allem Anschein nach intakt.

Durch Brand obdachlos geworden: Für (fast) alle gibt es eine Lösung

Sakellariou, seine Frau Anna und die beiden kleinen Söhne (drei Jahre und elf Monate als) sind im Haus eines Freundes untergekommen. Der Wirt ist sehr froh darüber, aber er möchte möglichst schnell wieder zurück zu seinem Lokal. „Das ist praktischer, wenn Lieferanten kommen. Und die Kinder können schlafen, wenn wir arbeiten“, erklärt er.

Auch Sakellarious Mieter sind durch den Brand obdachlos geworden. Ein Paar und eine Frau seien nur für die Arbeit in Wolfratshausen gewesen, berichtet Ines Lobenstein von der Caritas. Sie seien bereits zurück nach Griechenland beziehungsweise Rumänien geflogen. Die anderen Bewohner schlafen übergangsweise bei Nachbarn oder anderen Familien in Wolfratshausen.

Feuer zerstörte Zuhause: Wohnung für Brandopfer dringend gesucht

Zwei Familien hätten bereits je eine Wohnung ab Juli in Aussicht. „Es ist ein Wunder, dass das so schnell ging“, sagt Lobenstein mit Blick auf den Wohnungsmarkt. Die Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Wolfratshausen (StäWo) hätte sehr geholfen.

In Butter ist damit allerdings noch längst nicht alles. „Alle sind sehr mitgenommen“, betont Lobenstein. Finanziell konnte vieles noch nicht geklärt werden. Und eine Wohnung fehlt weiterhin. „Wir suchen noch eine für eine Frau mit einem kleinen Hund“, sagt die Obdachlosenbeauftragte. Wer eine Wohnung anbieten kann, meldet sich bitte direkt bei Ines Lobenstein von der Caritas, Telefon 01 52/54 54 33 55.

sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.