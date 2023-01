Nach dem Silvesterritt gibt‘s eine Extraportion Heu für den braven Rico

Segen für Ross und Reiter: Kaplan Jaime-Pasqual Hannig (li.) spendete Gottes Segen von seinem kleinen Altar vor der Dorfschmiede. © Hans Lippert

Am traditionellen Silvesterritt in Gelting beteiligten sich rund 100 Rosserer. Die Sonne schien, und die Temperaturen waren mit 19 Grad frühlingshaft.

Gelting – Es gab schon Silvesterritte, bei denen ein Schnaps zum Aufwärmen nötiger war. Bei klirrender Kälte, Schneegestöber oder eisigem Wind fanden in den 44 Jahren seit Bestehen der Veranstaltung Pferdesegnungen statt. Heuer herrschten frühlingshafte 19 Grad und Sonnenschein. Kurt Becker von der Brauchtumsgruppe Gelting, die die Veranstaltung jährlich mit Ausnahme der Pandemiejahre 2020 und 2021 organisiert, blieb am Samstagvormittag auf einigen Stamperln sitzen.

Führte den Tross an: Markus Wirtensohn von der Brauchtumsgruppe (Mitte) mit dem Holzkruzifix in der Hand. © Hans Lippert

Vor dem Ritt ging er von Rosserer zu Rosserer und bot die Stärkung an, doch viele lehnten ab. Andere griffen beherzt zu, um die Nervosität ein wenig zu vertreiben. Mit einem Junghengst, der zum ersten Mal an einer Pferdesegnung teilnahm, war Anne Huber aus dem Landkreis Rosenheim angereist. „Es ist natürlich immer spannend, wie ein Pferd auf die vielen anderen Reiter und Zuschauer reagiert, aber Rico hat ein sehr ausgeglichenes Wesen“, meinte die junge Frau. Tatsächlich meisterte der Einjährige die drei Runden um die Kirche Sankt Benedikt tadellos. Auch die übrigen Vierbeiner – vom Mini-Shetlandpony bis zum imposanten Süddeutschen Kaltblut – machten einen entspannten Eindruck. Ab und zu tänzelte ein Haflinger etwas, stellte sich ein Pony stur, und es entstand ein kleiner Stau. Aber alles in allem ging der Silvesterritt ohne Zwischenfälle über die Bühne.

Bürgermeister wirkt recht souverän im Sattel

Markus Wirtensohn von der Brauchtumsgruppe führte den Tross der rund 100 Rosserer mit dem Holzkruzifix in der Hand an. Peter Höck aus Beuerberg trug die Standarte mit der Aufschrift „Heiliger Silvester, beschütze uns“. Kurz darauf folgten die Ehrengäste, Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller und Geltings „heimlicher Bürgermeister“ Franz Wirtensohn auf zwei prächtig geschmückten Kaltblütern. Nach acht Jahren im Amt und zahlreichen Silvesterritten wirkte Müller, eigentlich eher ein Hunde- als ein Pferdenarr, recht souverän im Sattel.

Auch die Kleinsten machten mit: Dreimal umrundeten die Rosserer die Geltinger Kirche St. Benedikt. © Hans Lippert

Gottes Segen spendete bei jeder Runde von seinem kleinen Altar vor der Dorfschmiede aus Kaplan Jaime-Pasqual Hannig von der Wolfratshauser Stadtkirche – erst mit dem erhobenen Kreuz, dann mit Weihrauch und zuletzt mit Weihwasser. Die Gartenberger Bunkerblasmusik umrahmte die Zeremonie musikalisch.

Nach dem Ritt wurden die Pferde abgesattelt und abgezäumt und in die Ställe, beziehungsweise in die Anhänger gebracht. Der brave Rico bekam eine Extraportion Heu zur Belohnung, auf andere warteten Karotten und Äpfel. Ganz stolz stieg der neunjährige Lukas von seinem Shetlandpony Luki ab. Auch für dieses Gespann vom „Tierparadies Loisachkanal“ von Claudia und Andy Kassner in Baierlach war die Veranstaltung eine Premiere. Geübt habe er schon an Sankt Martin, erzählt Lukas. Da sei er bei einem Umzug vorneweg geritten.

Plaketten und Brotzeit für alle

Gleich mit 18 Islandpferden in sämtlichen Farben war der Geltinger Waldherrhof vertreten. „Der Silvesterritt gehört einfach dazu“, meinte Kathrin Grimm auf ihrem Pferd Kormakur. Alle hätten sich nach zwei Jahren Pause darauf gefreut. Die Teilnehmer erhielten traditionell Plaketten für den Stall, die Mensch und Tier im neuen Jahr vor Unheil und Krankheit schützen sollen. „Und jetzt geh’ ma feiern“, lud Kaplan Hannig Reiter und Zuschauer nach der Segnung in den Kindergartensaal ein. Dort hatten der Brauchtumsgruppen-Vorsitzende Wolfgang Wenus und seine Vereinskolleginnen und -kollegen eine zünftige Brotzeit mit Weißwürsten, Wienern und Bier vorbereitet. Kurt Becker brachte hier doch noch den ein oder anderen Schnaps an den Mann.

