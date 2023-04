Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung reagiert auf Kritik - „Keine Sparkommission“

Von: Susanne Weiß

Das Geld zusammenhalten müssen in diesen Tagen auch Kommunen. (Symbolfoto) © IMAGO / YAY Images

Einige Stadträte haben dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung in Geretsried mangelnde Transparenz vorgeworfen. Nun hat er seine Vorgehensweise und Aufgaben präzisiert.

Geretsried – Mangelnde Öffentlichkeit und Transparenz, gar von einem „Maulkorb“ war die Rede: Einige Stadträte in Geretsried haben den Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung (AKH) seit seiner Gründung 2021 kritisch beäugt. Darauf hat das Gremium reagiert und über seine Arbeitsweise beraten. Das Ergebnis stellte Thomas Schmid, im Rathaus zuständig für Kostenleistungsrechnung/Controlling und Leiter des AKH, am Dienstag in der Stadtratssitzung vor. Die Mitglieder nahmen die konkretisierten Regularien ohne Diskussion zur Kenntnis.

Nach Kritik: Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung präzisiert Vorgehensweise und Aufgaben

Dem AKH gehören Vertreter der Stadtratsfraktionen an, Vorsitzender ist Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU). Das Gremium sei „keine Sparkommission“, stellte Schmid klar. Ziel sei, darauf hinzuarbeiten, dass die nachhaltige und dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune gesichert sei. Dazu habe man nicht nur den städtischen Haushalt im Blick, auch die Lage der Infrastrukturgesellschaften, etwa die Stadtwerke, spielten eine Rolle.

Da im AKH verschiedene Ideen kreiert würden, sei es notwendig, das Ganze streng nicht öffentlich und vertraulich zu behandeln, betonte der Controller. „Das muss man erst mal unter sich machen.“ Dementsprechend habe der AKH die Verschwiegenheitspflicht verbindlich fixiert. „Es geht nicht, dass man nach der Sitzung betroffene Interessensgruppen anruft“, ergänzte Bürgermeister Michael Müller (CSU). Zumal: Beschließen kann der AKH nichts. Er unterbreitet dem Haupt- und Finanzausschuss Vorschläge, die dieser wiederum zur Beschlussfassung an den Stadtrat empfehlen kann. Stadträte, die dem AKH nicht angehören, dürfen laut Schmid teilnehmen. Ein Rederecht könne unter mehrheitlicher Zustimmung der Arbeitskreismitglieder gewährt werden.

Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung konzentriert sich auf drei Aufgaben

Was die Aufgaben des Gremiums angeht, wolle man sich auf drei Kernelemente konzentrieren, so Schmid. Zum einen müsse man den Haushalt auf strukturelle Schwächen hin überprüfen. Beispielsweise seien die Transferaufwendungen in Geretsried vergleichsweise hoch. Das könne aber auch einfach daran liegen, dass der Betrieb von Kindertagesstätten an Träger ausgelagert ist. Zweitens solle im Haushalt künftig mit Zielvergaben und Kennzahlen gearbeitet werden. „Das ist außergewöhnlich, aber im doppischen Haushalt eigentlich Pflicht“, so Schmid. 2010 hatte die Stadt von der Kameralistik auf die doppelte Haushaltsführung umgestellt, die auch Vermögens- und Sachwerte berücksichtigt.

Darüber hinaus schlug Schmid vor, Simulationen zu erstellen, um zu sehen, ob die Stadt die Investitionen der nächsten 10 bis 15 Jahre stemmen kann. Bekanntlich stehen die Erweiterung der Mittelschule und der Neubau einer Kindertagesstätte an. Die Notwendigkeit einer dritten Grundschule und Infrastrukturmaßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten S7-Verlängerung treiben die Kommune ebenfalls um. Gerhard Meinl hatte vor einem halben Jahr im Namen des AKH unter anderem beantragt, dass dieser den Investitionsbedarf von 15 Jahren betrachtet. Das wurde mit knapper Mehrheit abgelehnt. Diesmal wurde das nicht mehr thematisiert.

„Sind weiterhin gefordert, die Erfüllung unserer Aufgaben zu priorisieren“

Bürgermeister Müller zitierte aus der Genehmigung des Haushalts 2023 durch das Landratsamt und bescheinigte dem AKH und Stadtrat eine verantwortungsvolle Arbeit. „Wir sind auf dem richtigen Weg, dürfen aber nicht leichtsinnig werden. Wir sind weiterhin gefordert, die Erfüllung unserer Aufgaben zu priorisieren.“

