Nach Vandalismus an der Kirche: Vaterunser-Säule wird von einem Bildhauer repariert

Von: Susanne Weiß

Mutwillig zerstört: Unbekannte haben die Vaterunser-Säule Anfang Dezember abgebrochen. © Bücheler/Archiv

Vor einigen Wochen haben Unbekannte eine Bronzeplastik vor der evangelischen Kirche in Geretsried zerstört. Ermittlungen der Polizei haben nichts ergeben.

Geretsried – Der Platz vor der Petruskirche soll nicht leer bleiben. Für die evangelische Kirchengemeinde steht fest, dass die Vaterunser-Säule wieder aufgestellt werden soll, berichtet Pfarrer Georg Bücheler auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das haben wir im Kirchenvorstand besprochen.“ Erschaffen hat der Königsdorfer Bildhauer Otto Süßbauer die Statue. Er wird sie auch reparieren.

Wie berichtet haben Unbekannte die Bronzeplastik Anfang Dezember mutwillig zerstört. Auf einer Höhe von etwa 20 Zentimetern wurde die 3,90-Meter-Säule komplett abgerissen. Die Kirchengemeinde erstattete Anzeige bei der Geretsrieder Polizei. Die Inspektion bat um Hinweise, Zeugen meldeten sich allerdings nicht. Deswegen wurde der Fall abgeschlossen. „Wir haben eine Strafanzeige gegen unbekannt an die Staatsanwaltschaft übergeben“, berichtet Dienststellenleiter Franz Schöttl.

Errichtet hat die Gemeinde das Kunstwerk vor rund 15 Jahren mithilfe von Spenden. Ob auch für die Reparatur gesammelt werden muss, ist noch unklar. Bücheler will „einen Antrag bei der Versicherung stellen“. Bei Kunstwerken im Außenbereich sei dies jedoch schwierig.

Die Vaterunser-Säule ist derzeit nicht die einzige Baustelle für die Gläubigen. Die Wiese vor der Petruskirche ist noch bis Ende April an die Stadt verpachtet. Diese hat dort einen Parkplatz eingerichtet, der während der Bauarbeiten an der Egerlandstraße zur Verfügung stand. Das Projekt neigt sich dem Ende zu, dann werden die Stellflächen zurückgebaut. Was danach aus dem Areal wird, ist unklar. „Wir beraten uns noch“, erklärt Bücheler. Eine Rolle spielt dabei, dass die Versöhnungskirche im Süden Geretsrieds als zweiter Standort der Gemeinde mittelfristig aufgegeben werden muss, weil die Landeskirche künftig nur noch eine Kirche mit Pfarrhaus unterstützt.

Seit November finden in der Versöhnungskirche an der Richard-Wagner-Straße keine Gottesdienste mehr statt. Das hat aber nichts mit der Grundsatzentscheidung des Kirchenvorstands zu tun, sondern mit den Energiekosten. „Das stößt auf breites Verständnis“, sagt Bücheler über die Reaktion der Mitglieder. Geplant ist zunächst, bis Ende März Gottesdienste ausschließlich in der Petruskirche zu feiern. Bücheler: „Wir wollen im Februar entscheiden, wie es weitergeht, wenn es wieder wärmer wird.“

